Instalan señaléticas en callejones de Guamúchil para prevenir accidentes

Guamúchil, Sinaloa- Con el firme propósito de prevenir accidentes viales, Tránsito Municipal, con apoyo del departamento de Programas Preventivos, se dio a la tarea de colocar señaléticas que indican el sentido en que deben circular los vehículos por los principales callejones del primer cuadro de la ciudad.

El comandante de Tránsito en Salvador Alvarado, Nedel Ruiz Velazco, informó que en una primera etapa se colocaron 50 flechas, pero en breve se pondrán más para contar con una mejor señalética, indicó que muchas de las señales que existían ya estaban en mal estado o no se alcanzan a apreciar, lo que propiciaba que los carros se estacionaran y que circularan en sentido contrario.

Ruiz Velazco, manifestó que existe mucha población que aún no identifica el sentido de los callejones y circulan como no se debe, sin embargo, comentó que también es importante una buena señalética para las personas que vienen de fuera y que no saben circular en la ciudad.

Nedel Ruiz, expresó que a la par, Tránsito Municipal trabaja en la vigilancia de la zona centro, para que los ciudadanos respeten los espacios designados para personas con discapacidad, mencionó que desde que inició a operar el programa de Supervisión Ambiental y de Inclusión, las multas han incrementado hasta en un 50 por ciento, por tal motivo, buscan generar aún más conciencia entre los automovilistas.