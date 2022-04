Integran en Angostura Consejo para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar

Angostura, Sinaloa.- Con el objetivo de trabajar de manera conjunta en acciones que contribuyan a evitar la violencia dentro de los hogares, se llevó a cabo la integración del Consejo Municipal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (Compavif), evento que estuvo encabezado por el presidente municipal de Angostura, Miguel Ángel Angulo Acosta.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de que el nuevo comité trabaje de manera conjunta en actividades que ayuden a evitar que la violencia se haga presente en los hogares del municipio, “este es uno de los organismos más importantes y no debe de quedarse inactivo”, explicó.

Indicó que cualquier tipo de violencia que se presente es un daño que no solo afecta a las personas adultas, si no que esto repercute muchos más en los menores, por lo que, mencionó, es importante trabajar en acciones que eviten que la violencia se presente en todos los sectores de la sociedad.

Por su parte y quien fue la encargada de tomar protesta a los nuevos integrantes del consejo, Rosa María Gámez Mendívil, secretaria general Ejecutiva de Cepavif, solicitó que la integración del consejo no quede solo en un cumplimiento, sino que en realidad se trabaje en el, buscando prevenir y atender esta difícil problemática.



Señaló que desafortunadamente existe a nivel nacional un semáforo delictivo que indica que los índices de violencia familiar se han ido incrementando, lo cual debe de ser una alerta para las autoridades en todos los niveles para que generen estrategias para que este problema que es multifactorial pueda detenerse.

Gámez Mendivil argumentó la importancia de que la violencia familiar no siga provocando feminicidios en el Estado, por lo que pidió que el consejo no sea de membrete. “A mi me gustaría que de verdad abracemos la causa, que realidad entendamos la problemática, que desde casa vayamos sembrando esa semilla distinta para una transformación sociocultural, para erradicar la violencia desde el buen trato desde el bienestar familiar”, finalizó.

Cabe señalar que en el municipio de Angostura la titular de COMPAVIF es Herlinda Ayala, quien rindió protesta ante el alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, y Rosa María Gámez Mendivil, secretaria general Ejecutiva de Cepavif.