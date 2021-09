Integrantes de Morena dicen no avalar y asistir a la entrega-recepción en Mocorito 

Mocorito, Sinaloa.- En voz de integrantes de Morena quienes se sienten excluidos de las decisiones de la presidenta electa de Mocorito, María Elizalde Ruelas, por el equipo de transición, expresaron no avalar los resultados y no asistir a la comisión de entrega y recepción por el hecho de la falta del diálogo y la desición de María Ruelas, ya que dicen no sentirse representados.

Enrique Parra, síndico procurador electo, manifestó que la ciudadanía no debe vivir momentos de confrontación así como se debe de trabajar a través del diálogo para llegar a cuerdos de manera conjunta.

"En nombre de mis compañeros llamamos ala cordura, invitamos a la presidenta electa que actuemos con sensatez y que no dejemos un mal mensaje en los ciudadanos, no olvidemos que el compromiso nuestro es atender las demandas de los ciudadanos", dijo.

Que se baje de esa nueve fue lo que expresó, Jesús Manuel Jiménez, quien argumento que están dispuestos plenamente a concertar.

"Esperan seguir imponiendonos cosas que no les conviene a la ciudadanía porque nosotros debemos ser los principales aliados para que se tenga una buena gestión de gobierno, porque si vamos de la mano vamos a impulsar las mejores propuestas", declaró.