Integrantes de la CTM no harán desfile el 1 de mayo en Guamúchil

Sinaloa.- Cada 1 de mayo trabajadores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizan un desfile, un espacio de gran relevancia para todos, puesto que aprovechan el espacio para externar sus necesidades y recordar a todas las personas que lucharon por conseguir todas las prestaciones con las que gozan los agremiados en la actualidad, sin embargo, desde el inicio de la contingencia sanitaria estos eventos no se han realizado y este año no será la excepción, porque no se efectuará el desfile, comentó Florencio Villa Gallardo, secretario general de la Federación de Trabajadores de los Municipios de Angostura, Mocorito, Badiraguato y Salvador Alvarado.

Señaló que la Confederación de Trabajadores de México (CTM) les hizo llegar un comunicado donde les señaló que están prohibidos todo tipo de eventos masivos, esto, porque a pesar de que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, existe el riesgo de resultar contagiado, y la intención es no exponer a la sociedad, puesto que son cerca de 2 mil 500 a 3 mil personas las que solían ser parte del importante evento.

“Les informamos que se ha acordado por el suscrito y el Comité Nacional, junto con las dirigencias de Federaciones y sindicatos, no realizar actos o eventos de carácter masivo que pudieran afectar la salud de nuestras compañeras y compañeros, así como de sus familias, por cuanto a que aún prevalecen ciertas medidas de cuidado ante la pandemia de Covid-19”, se lee en uno de los párrafos del comunicado.

Por esto, Florencio Villa Gallardo recalcó que lo más importante es acatar esta medida, que solo busca salvaguardar la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras. “A nosotros ese acuerdo también nos parece positivo, aunque se diga que no hay pandemia, todavía hay gente que ha fallecido por causa del Covid, y nuestro dirigente nacional nos está pidiendo que no llevemos a cabo eventos masivos”, indicó.

Sin embargo, destacó que esta fecha es de gran importancia y no debe pasar desapercibida, por esto harán un acto significativo en las instalaciones de la CTM en Guamúchil, en donde izarán la bandera en presencia de las autoridades municipales. Asimismo, comentó que hay algunas oficinas de la CTM que no cuentan con un asta para la bandera y el protocolo se hará en la Presidencia del

“Para nosotros significa mucho el desfile, ahí cada sindicato se pronunciaba por lo que le dolía dentro de su empresa”, dijo.

Agregó que realizar el desfile era una acción muy importante, puesto que era un espacio en el que todos los trabajadores podían externar sus necesidades en busca de llegar a algún acuerdo, y ante la falta de este evento señaló que están invitando a todas las personas a denunciar cualquier inquietud mediante redes sociales, de manera pacífica, ya que el objetivo es seguir luchando por mejoras.

Comentó que es crucial que todas las personas que tienen un cargo dentro de la CTM continúen trabajando en busca de conseguir mejores prestaciones y salarios, para que todos los trabajadores puedan gozar de mejor presupuesto, con ello mejoren las condiciones de su hogar y con ello puedan satisfacer sus necesidades sin contratiempos.

“Que sigamos trabajando, no hay de otra más que echarle ganas y que cada quien busque sus mejoras, en su empresa, con sus agremiados”, comentó Florencio Villa Gallardo.