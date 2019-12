Intensifican medidas por posible muerte por dengue

Angostura, Sinaloa.- Se prenden los focos rojos en el municipio costero de la región del Évora, y todo a raíz de la muerte de una persona originaria de la comunidad El Ébano supuestamente a causa de dengue.

Ante esta situación, el médico municipal Ismael Angulo Meza detalla que el caso es sospechoso y está en análisis, pero por si las dudas, el Sector Salud ya tomó cartas en el asunto e intensificó las medidas de prevención llevando a cabo campañas de descacharrización y fumigación en todos los poblados, empezando fuertemente en El Ébano y lugares cercanos.

“El caso está entre que esta muerte sí fue por dengue y que no fue, aún no se define, pero a nivel Jurisdicción y municipio ya estamos en guardia y haciendo lo que nos corresponde para que no se sigan presentando casos, mucho menos que tengan este lamentable final”, comenta el médico Ismael Angulo Meza.