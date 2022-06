Intensifican operativo en Salvador Alvarado sobre el uso del casco en motociclistas

Guamúchil, Sinaloa.- Ante el alto número de accidentes que se registran en Salvador Alvarado en donde se ven involucradas las motocicletas, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, intensificó el operativo denominado “Cuida tu vida, usa tu casco”, en el cual habrá cero tolerancia, así lo informó Sergio Lagunes Inclán.

El director de Seguridad Pública, expresó que no se trata de una cacería contra los motociclistas, sino que buscan hacer conciencia de los riesgos que corren al circular sin las debidas precauciones, es por eso que también vigilarán que en las unidades no vayan más de dos pasajeros, que no tengan escapes ruidosos y que respeten los reglamentos de tránsito.

Sergio Lagunes, comentó que a las personas que no acaten estas recomendaciones, se les recogerá la motocicleta y se trasladará a la pensión municipal, señaló que la multa mínima es de mil 500 pesos, pero puede ascender de acuerdo a las faltas que se cometan o a los documentos que no tengan en regla.

Lagunes Inclán, manifestó que desafortunadamente en el 50 por ciento de los accidentes que se registran en Salvador Alvarado se ve involucrado un motociclista, es por eso que el operativo será itinerante, se visitarán colonias, comunidades y la zona Centro, aseguró que el único objetivo es preservar la vida de las personas, cuidar su integridad y crear la cultura vial para darle un buen uso a las motos.