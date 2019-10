Invadidos por el monte en el fraccionamiento Los Ángeles

Guamúchil, Sinaloa.- En el fraccionamiento Los Ángeles, ubicado en esta ciudad, los habitantes se han quejado por la maleza que en estas pasadas lluvias creció considerablemente, en la entrada se puede apreciar que el monte acapara la mayor parte.

La preocupación más que nada es el hecho de que algún animal venenoso se introduzca en los hogares.

Pese a estos problemas, en el fraccionamiento se cuenta con algunas ventajas, entre las que destacan la rehabilitación de las calles, las cuales en estos momentos se encuentran en muy buenas condiciones gracias al trabajo que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado realizó para que esto fuera posible.

La vecina Sandra Estela Sánchez Rodríguez, señaló que el alumbrado público se encuentra en buenas condiciones a excepción de la entrada, donde por las noches predomina la oscuridad.

Sánchez Rodríguez también informó que el agua es muy escasa y que solamente se tiene o muy temprano o cuando el sol cae por las tardes.

El monte es lo peor de este fraccionamiento, debido a que en las pasadas lluvias. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Una de las cosas que aseguró se encuentra en buenas condiciones es el parque del fraccionamiento, el cual está muy bien ubicado y cuenta con muy buenos aparatos para hacer ejercicio y que los pequeños se diviertan. Claro que informó que cuenta con algunos detalles, ya que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando.

La señora Sandra destacó que en ocasiones ha sido testigo de la presencia de agentes policiales, quienes dan rondines para cerciorarse que el fraccionamiento se encuentra tranquilo.

A veces pasan patrullas vigilando la zona, pero ya hace algún tiempo que no me ha tocado verlas”, citó.

Explicó que el camión recolector de basura es muy puntual y cada tres días hace sus labores.

Por último comentó que el transporte público, a pesar de que no es de muy buena calidad, no se tiene problema con el tiempo de espera al momento de abordar uno de estos, pero que las condiciones de los urbanos no son las mejores.