Investigará INAH la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Mocorito

Mocorito.- Tras el llamado y la fuerte observación hecha por los cronistas correspondientes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa (INAH) establecerá en las próximas horas una investigación a profundidad para dictaminar las verdaderas causas del porqué en la remodelación se le están haciendo malas intervenciones a la Casa de la Cultura de Mocorito, Sinaloa, como el obstruirle el paisaje cultural que fue declarado por la Unesco como Patrimonio Universal en su convención de 1972.

Servando Rojo, nuevo director del INAH, expresa que ya tiene en sus manos el comunicado de inconformidad por parte de los historiadores y por tal motivo analizarán el expediente de la obra, la cual desafortunadamente no la pueden detener debido a que él ocupó el cargo en mayo del año pasado y dicha remodelación ya estaba en marcha por parte del Gobierno del Estado, dado a que la constructora tiene autorización para hacerlo, pese a que sea algo institucional.

“La verdad es que yo no puedo hacer gran cosa porque ya está otorgado el permiso, pero sí revisaremos qué es lo que está autorizado en esa remodelación y qué es lo que están haciendo, y en caso de que estén incurriendo en trabajos más allá de los autorizados vamos a actuar de inmediato.

Desafortunadamente nos hemos encontrado con muchas cosas que no deben de ser, por ejemplo, un día, cuando recién entre al cargo, fui a Mocorito y me encontré que adelante del Hotel Misión hay como un centro comercial y enfrente un salón de eventos con edificios históricos colindantes y eso no puede ser, eso no puede tener permiso para operar. Llegué y hablé con la gente de ventanilla y me dicen sí tienen permiso y me fui para atrás, cómo es posible esto. En torno a eso consideramos que en gran medida había una situación de anormalidad donde se autorizaban cosas que iban en contra del patrimonio cultural, eso es lo que estaba pasando y se autorizaban por parte de quien estaba anteriormente en el INAH Sinaloa.

Lo que nosotros buscaremos es que Mocorito conserve su autenticidad colonial, que no pierda su esencia arquitectónica porque en realidad lo que están haciendo con este tipo de trabajos es desvirtuar el potencial que tiene como lugar identitario y turístico”, afirma el director del INAH.