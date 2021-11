Invitan a aprovechar canje de uniformes y de útiles en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Hay suficiente mercancía disponible en los centros de canje de uniformes escolares en el municipio de Salvador Alvarado y en las papelerías. Los nueve puntos de canje de uniformes escolares ubicados en la entidad alvaradense están abiertos de lunes a sábado y algunos en domingo, para atender a los padres de familia que aún no han aprovechado el Programa Estatal de Uniformes y Útiles Escolares.

La textilera Danisie Sánchez hizo un llamado a los padres y madres de familia a que se beneficien con la entrega de dos uniformes y que les ayuden también a ellos a cumplir las metas, ya que la mayoría de los textileros se quedaron con cerca del 30 por ciento de producción sin canjear. “Es un gran apoyo que no se debe desaprovechar, ya no estamos atendiendo por abecedario, es libre”, destacó la textilera.

La reapertura del programa inició el pasado 17 de noviembre con el plan de cerrar el día 4 de diciembre. El programa se reactivó debido a que muchas familias no se registraron para el canje ante la incertidumbre que se generó por la pandemia sobre si mantenían cerradas o no las escuelas. Una parte de los padres se confió en que no se regresaría a las aulas, pero fue todo lo contrario. Otro de los motivos fue el cambio de Gobierno, que redujo el plazo de canje. Un dato importante a destacar es que se está atendiendo también a alumnos del Conafe, niños migrantes y de otros estados que han llegado sin su uniforme.

Leer más: Madres de familia de Salvador Alvarado recomiendan celebrar las fiestas navideñas sin celulares

Para canjear el paquete de uniformes escolares en el centro de canje se solicita copia de la credencial de elector del padre de familia o tutor, mostrar boleta de calificaciones, ya sea impresa o en digital, ya que no se quedan con copia en el centro de canje, solo se retoma la clave escolar del alumno y la CURP. Lamentablemente la afluencia que se ha registrado en algunos centros no ha sido alta. Se espera que más padres asistan.