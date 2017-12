Invitan a celebrar sin disparar estos días festivos

Guamúchil, Sinaloa.- Para estos días festivos de Navidad y Año Nuevo se estará trabajando en conscientizar a la ciudadanía para que festeje sin disparar, ya que en estos tiempos no se pueden realizar esas acciones debido a que existen más habitantes y, por ende, son más vulnerables a que ocurra una tragedia, así lo dio a conocer el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Daniel Torres Hernández.

VIGILANCIA.

El titular de Seguridad Pública informó que ya se implementó seguridad con los tres órganos de gobierno, los cuales están reforzando los lugares del municipio. Señaló que diariamente están innovando estrategias para que no sea solo un lugar el que se esté vigilando. Aunado a ello, hizo un exhorto a la ciudadanía para que realice denuncias de dónde se están haciendo las detonaciones, ya que con ello las policía Militar, Estatal y Municipal acudirán a sancionar y canalizar como corresponde de acuerdo a la ley.

TRABAJO.

El objetivo principal en estas fechas célebres es que nadie haga disparos o alucinó a las fiestas decembrinas con disparos al aire, porque al final ese proyectil tiene que caer, no obstante, en ocasiones de manera involuntaria pueden provocar alguna tragedia, ya que ese disparo puede caer a alguna persona inocente, niño, niña o persona adulta o mayor, que se encuentra celebrando sanamente en familia, señaló.

“Si cae en alguna persona inocente, en algún niño o niña, o a algún grande de edad, será una tragedia para la familia por una imprudencia de alguien que quiso relucir que tiene un arma”.

LLAMADO.

Dentro de las estrategias a realizar para evitar detonaciones de armas de fuego en estas fechas, dio a conocer que evitarán mediante la conscientización y reflexión a la ciudadanía, para que tome en cuenta que eso no lo debe de hacer sentir ni más ni menos, sino que es por el bienestar de las demás familias, ya que en estos tiempos no se pueden realizar ese tipo de acciones, por la gran población. “Queremos hacer un llamado a la población que evite hacer disparos al aire, más en estos tiempos, que todo es felicidad, paz, tranquilidad, convivencia familiar, y que no queremos ninguna tristeza en los hogares”.