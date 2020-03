Invitan a denunciar comercios donde se elevaron precios

Guamúchil, Sinaloa.- Ante esta situación de contingencia, la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa exhorta al sector empresarial a no aumentar los precios de la canasta básica. Además, llama a la ciudadanía a denunciar los abusos.

“Es muy importante que el ciudadano colabore con nosotros para saber el nombre y domicilio de los establecimientos donde consideran que se está abusando o que la gente está aprovechando la contingencia para aumentar los precios y los productos. No hay justificación alguna para aumentar los precios, y mucho menos para condicionar la venta”, expuso el coordinador estatal Miguel Ángel Murillo.

La Profeco advirtió que quien incurra en malas prácticas puede ser sancionado con multas de hasta 160 mil pesos. “Aquellas personas que incrementan el precio en esta contingencia, no habrá excepción alguna, sea negocio chico o sea negocio grande. No hay justificación alguna. No se podrá hacer excepción alguna en relación al comerciante que abuse del consumidor, que intente aprovecharse o que haya acaparado algún producto para quererlo revender”, afirmó el funcionario estatal.

Respecto a las denuncias recibidas hasta el momento, el coordinador informó que se han recibido reportes, pero son pocos, ya que la ciudadanía no denuncia. Ante lo cual hizo el llamado a colaborar con la dependencia para evitar que se aprovechen lamentablemente los malos comerciantes y los malos proveedores que intentan querer abusar.

La dependencia de Profeco en Sinaloa pone a disposición los siguientes números: 800 468 822, y en oficina de Culiacán (667) 713 07 42 y 713 07 45. Se reciben las quejas de forma anónima, con el fin de llegar más rápido a esos negocios en donde se está abusando. “No dejaré de invitar a la ciudadanía. Es muy importante la colaboración para poder evitar que se abuse por parte de comerciantes en contra de los consumidores”, concluyó.

Respecto al trabajo que realiza la dependencia en Sinaloa en este periodo de alerta sanitaria, respondió que antes que nada, lo primero que informa a la población es que las oficinas no cerrarán. Que el trabajo es de forma permanente en todo el área de verificación.