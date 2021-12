Invitan a la población de Salvador Alvarado a no adquirir terrenos irregulares

Guamúchil, Sinaloa.- Los terrenos irregulares es una de las fuertes problemáticas que existe en el municipio de Salvador Alvarado, situación que en el Cabildo tienen el objetivo de resolverlo. Es por ello que Roberto Valenzuela Leal, secretario del Ayuntamiento exhortó a los ciudadanos a no comprar estos solares, motivo por el cual recomiendan acudir a la dirección de obras públicas y la secretaría de gobierno municipal para recibir la información necesaria.

Valenzuela Leal, expresó que en muchas ocasiones las personas con la ilusión de tener un solar para construir su casa o bien con el ánimo de hacer una inversión se dejan llevar, pero eso desencadena un problema para el municipio, al no tener la factibilidad para darles los servicios de agua y drenaje. “La problemática que nos hemos encontrado, es que los terrenos irregulares en su posesión, no podemos darle certidumbre a la gente de la tenencia de la tierra de su lote, porque no hay escrituras, no hay manera que les escrituren los dueños, tenían posesión o eran ejidales y no tienen bien definida la posesión del terreno”, comentó el secretario.

Roberto Valenzuela, informó que de todos los problemas que se presentan en la secretaría, el 30 por ciento es porque no están regularizadas las propiedades de los terrenos y el Ayuntamiento no puede darles servicios públicos porque no tienen factibilidades. El funcionario municipal, comentó que en este mes de diciembre, suele presentarse más este tipo de problemas con los lotes irregulares, al ser cuando las personas obtienen un poco más de ingresos con los aguinaldos o por los familiares que vienen de fuera y desean invertir su dinero, por eso pidió verificar que los solares tengan servicios antes de comprarlos.

