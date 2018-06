JMAPAM apuesta por las presas derivadoras para combatir la sequía

Mocorito, Sinaloa.- Año con año los habitantes del Pueblo Mágico de Mocorito son severamente castigados por el problema de la sequía, pero la solución podría estar muy cerca, gracias al proyecto de construcción de presas derivadoras que tiene planeado implementar la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado lo antes posible, argumenta Fernando Nájar.

El titular de la paramunicipal da a conocer que esta estrategia ya la traían en mente llevarla a cabo desde hace mucho tiempo, pero no la habían podido consolidar por diferentes motivos. Hoy el problema de la falta de agua potable es más crítico y para combatir de lleno la sequía no hay otra solución.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

“La idea de estas presas derivadoras no es nueva, ya que todos los que hemos estado relacionados con el servicio del agua potable en Mocorito ya la hemos traído en mente.

Aquí no hay de otra, tenemos que crear una infraestructura más completa y adecuada para el almacenamiento del agua.

Tal vez en años anteriores esto no era necesario, ya que en el río había más corrientes de agua y llovía más seguido, pero las cosas han cambiado mucho y ahora sí la sequía nos pega de lleno, ya que bajaron en gran medida los niveles freáticos.

Con estas presas derivadoras la garantía que tenemos es que vamos a prolongar más el abasto de agua y se van a aprovechar las lluvias, ya que contendrán buenos volúmenes de agua y el manto se va contener. Esto les dará solvencia a los diferentes pozos que tiene el municipio para abastecer a las comunidades.

Además se tendrá un espejo de agua, y pues todos sabemos que donde hay agua hay vida y creación. Éste es el objetivo de las presas derivadoras, y el proyecto se ha ido madurando, pues nos dimos cuenta de que no hay de otra.

Estamos analizando la posibilidad de arrancar el proyecto con la construcción de dos presas derivadoras de agua. Una de ellas quedaría en la cabecera municipal, junto al puente, y la otra más hacia la parte alta del río. Dependiendo del recurso económico que se tenga se sabrá si las construimos de tierra o de concreto”, comenta Fernando Nájar.