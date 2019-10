JMAPAM busca solucionar el problema del agua en El Palmar

Mocorito, Sinaloa.- A raíz del problema que se generó en la comunidad El Palmar de los Leal, en Mocorito, por la escasez de agua que tienen, Fernando Nájar, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), señaló que desde el año pasado se les ha dado seguimiento pero se han presentado situaciones como los fenómenos naturales, los cuales no han dejado avanzar y siguen afectando.

Informó que solamente se requiere darle mantenimiento al pozo y meterle una bomba nueva. Mencionó que el año que entra se buscará la manera de atenderlos de manera integral, debido a que no funciona el tinaco y hay una zona donde no llega el agua directamente; también se cuenta con algunas deficiencias técnicas por cuestiones de infraestructura.

“No les resolvemos, porque no nada más es poner la bomba, yo les aseguro que con ponerle la bomba no los vamos a resolver al 100 por ciento, porque no es la bomba exactamente, es cómo está en infraestructura”, citó.

El gerente de la Junta de Agua señaló que esperan que para la semana entrante este problema que tienen se solucione y que los habitantes de El Palmar de los Leal ya no cuenten con este, el cual han tenido desde hace muchos años.