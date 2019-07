Jaiba es un tanque de oxígeno para pescadores ribereños

Angostura, Sinaloa.- Pese a que el precio por kilo de producto aún no está definido, hoy al levantarse la veda de la jaiba, las capturas en la bahía Santa María de Angostura son muy aceptables.

El reloj marcaba las 05:30 horas y alrededor de 400 pescadores de Costa Azul, La Reforma y Playa Colorada, aguardaban impacientes en la orilla esperando los primeros rayos del Sol para ir en busca de la especie que viene a ser un gran aliciente para el sustento familiar de los hombres del mar en este tiempo de crisis.

El líder pesquero Carlos Montoya Avendaño, argumenta que cada embarcación trae consigo 70 trampas como máximo y la captura de jaiba tiene su horario, que es de 06:00 a 13:00 horas, y un tope de 150 kilogramos por panga.

Además comenta que para preservar la especie solamente esta permitido agarrar jaibón macho y jaiba hembra adulta, lo que es la jaiba chica así como también la enhuevada están prohibidas y esas se tiene que regresar al agua.

Una buena cantidad de jaiba se logró capturar en el arranque. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Cabe resaltar que los pescadores ribereños en estos momentos están capturando jaiba en áreas de lagunas conocidas como Las Vacas, El Botetero, santa María, El Quiote, Las Tunitas, Los Sirrales, El Conejo, Las Pocitas, El Espíritu, Las Conchosas, El Mero, El Coyote Bonchi, La Curvina, La Calavera, El Otatón, entre muchos otros.

Jorge Soto Cázarez, pescador de La Reforma, manifiesta que el primer día de captura de jiaba les va lo pintando bien y las cosas caminan para ser redituables siempre y cuando el producto tenga buen precio de comercialización.

Iniciamos a agarrar jaiba a las 06:00 de la mañana y ya llevamos como 100 kilos y a como se están dando las cosas calculamos que vamos a llegar a los 150".

"Esto es un respiro para nosotros los pescadores porque estabamos muy ajustados con las vedas y no podíamos hacer nada, nos estaba llevando la que nos trajo pero ya esta cambiando todo con las jaibas, pues ahí va saliendo", expresa el pescador.

Por su parte Rosario "El Chato" Soto manifiesta que el negocio está bien en este primer día, ya que se están viendo buenas capturas y los tamaños tanto del jaibón como de la hembra están aceptables.

Pescadores se muestran contentos con las primeras capturas. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Samuel Alonso Montoya Gallardo, de Costa Azul, expresa que le andan haciendo la lucha y sí hay mucha jaiba pero la marea no ayuda, pues no hay suficiente corriente, pero tiene fe y esperanzas de que mañana o pasado mejores las cosas.

"Sí hay producto pero la marea no es buena y ahorita andan muchas pangas pero seguro más adelante quedarán muy pocas por que la jaiba ya no será costeable. Hasta hoy no sabemos qué precio tendrá el kilo de jaiba pero esperemos y sea bueno, deperdida que se mantega el del año pasado que era de 28 pesos el jaibón y de 15 pesos la hembra".

"Ojalá y que las buenas capturas se mantenga por muchos días para que la actividad sea redituable, ya que todo está muy caro, la gasolina para el motor y la carnada que se utiliza para agarrarla", señala el pescador de Costa Azul.

Jaibas que han capturado. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Nathanael Soberanes detalla que pese a ser marea mala las cosas van por buen camino, ya que han agarrado buen producto, pues de las 06:00 a las 09:30 horas aproximadamente ya llevaban alrededor de 80 kilogramos.

"Seguro lo mejor está por venir, pues se acercan las mareas buenas y el jaibón tiene buen tamaño, además que casi no hemos agarrado hembras".

"La jaiba es un tanque de oxigeno para los pescadores, porque ayuda mucho al sustento familiar, ya que teníamos meses sin trabajar y parece ser que esta temporada va estar bien, será redituable mientras se llega la pesca del camarón", afirma el pescador de La Reforma.

Por último el comprador de jaiba de Costa Azul, Jesús Ruelas López, detalla que el primer día de captura marca bien pero lamentablemente no está definido el precio dado a que el producto no ha llevado a la planta donde se procesa, pero eso se sabrá en las próximas horas.