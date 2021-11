Jaime Jiménez toma protesta como nuevo Director de Conalep en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- El plantel educativo de Conalep en Guamúchil tiene nuevo Director, es Jaime Jiménez Santos. Hoy se le tomó protesta de parte del Rector de Conalep en Sinaloa, Wilfredo Beliz Figueroa, quien estuvo de visita para conocer la situación actual que se está atravesando en este plantel y considerar el regreso presencial.

El rector expresó su reconocimiento al nuevo director del Conalep, al describirlo como un enlace muy importante entre los sectores productivos y las autoridades de la región. “Jaime para mí va ser un pilar muy importante para lograr los objetivos que nos hemos trazado”.

Sobre el regreso presencial comentó que se encuentra realizando un recorrido en los 20 planteles que operan en Sinaloa, con la finalidad de que se puedan retomar de nuevo las actividades presenciales. Aunque no se confirmó la fecha se contempla un posible regreso el próximo semestre.

Sobre el caso particular del plantel Conalep de Guamúchil que aún no cuenta con su propio edificio comentó que “es inadmisible espacios para los jóvenes fortunadamente se cuenta con un terreno ahí todas las posibilidad del alcalde de ayudarlos a construirlo. Esperamos ver cristalizados el sueño de muchos maestros y alumnos. No podemos estar recibiendo clases en situaciones que no son las adecuadas y no le sacamos al bulto, vamos a lograr que aquí en Salvador Alvarado Conalep tenga sus espacios dignos”, fue el compromiso de Beliz Figueroa.