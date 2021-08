Japasa llama a la sociedad de Salvador Alvarado a no tirar basura en el drenaje

Guamúchil, Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable Alcantarillado de Salvador Alvarado, (Japasa), a cargo de Manuel Beltrán Urías, hace un atento llamado a la población de este municipio para que eviten tirar basura en el drenaje ya que ocasiona severos problemas de taponamiento y derrames de aguas negras.

A través de redes sociales Japasa, dio a conocer que esta mañana se atendió un reporte de drenaje tapado en el área del colector principal del fraccionamiento Prado Bonito en esta ciudad de Guamúchil, por lo que personal del área de drenajes accedieron al pozo de visita y retiraron gran cantidad de basura, grasa solidificada, piedras, plástico entre ellos un enorme envase de chamoy que obstruían el flujo del agua y provocaron derrames.

Cabe mencionar que en este lugar la infraestructura de aguas residuales es relativamente nueva por lo que se extrañó que tuviera problemas de este tipo en tan poco tiempo.

Japasa reiteró el llamado a la población a dar un buen uso a la red de drenaje y pidió no arrojar desechos que no corresponden como: desperdicios de alimentos, aceites de cualquier índole, plástico, basura, pañales, papel higiénico, cubrebocas, guantes, ropa y cualquier otro desecho sólido, orgánico o inorgánico no van en el desagüe, con estas acciones se evitan taponamientos en la red sobre todo en temporada de lluvias.