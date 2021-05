Jefas del hogar de Salvador Alvarado acusan que es inalcanzable la canasta básica

Guamúchil, Sinaloa.- Cada vez más difícil se está volviendo adquirir los alimentos de la canasta básica por el alto costo de ellos, y que a decir de las madres de familia de Salvador Alvarado, se están volviendo inalcanzables, por lo que acusan que el dinero de igual manera cada vez alcanza menos, puesto que en cada ida a las tiendas comerciales regresan al hogar con menos cosas.

Hoy en día los precios de la canasta básica van al alza, por lo que con el amor de que rinda el dinero en la compra de comida y pasar la quincena llevan menos productos, situación que empieza a afectarles, al no cubrir lo necesario en sus hogares.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cecilia Becerra, jefa de familia, manifestó que con mil pesos difícilmente logra comprar dos bolsas de mandado, ya que los precios de los productos incrementaron.

“En todo se ha notado que le subieron, y a mí se me hace difícil llevarme a la casa todo lo que ocupo para la semana, que aparte de lo que llevo, tengo que estar comprando en las tiendas para poder abastecerme, porque en verdad el dinero para el mandado no me alcanza y menos si le están sube y sube a los precios, pues se me hace más complicado”, expresó.

Así como la señora Cecilia, muchas más personas alzaron la voz al preguntarles qué opinan al respecto del aumento de la canasta básica, a lo que de igual manera Carmen Obeso expresó estar molesta por esta situación, porque apenas lleva lo indispensable por lo costoso que está todo, destacando que el dinero se le va con la compra de carne, pollo, huevo, aceite, frutas, verduras y algunos productos, tal es el caso de jabón, suavitel y cloro.

Leer más: Detectan a una meretriz con sífilis y gonorrea en Salvador Alvarado

“Nos está pegando muy duro, y ojalá ajustaran la canasta básica, porque los sueldos no alcanzan”, resaltó. Por otro lado, Reyna de Jesús Lara argumentó que el contar con la cartera de huevos a 72.50, el kilo de tomate a 22 pesos, el pollo a 49.50, productos de tienda comercial, les pega directamente a los bolsillos, por lo que deben dejar muchos productos que son muy necesarios.