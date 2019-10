Jesús Valdés se reúne con Redes Sinaloenses en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Hay que prepararnos y dar la batalla fue el mensaje del presidente del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, en la reunión que sostuvo con la militancia tricolor del grupo Redes Sinaloenses en Guamúchil.

El motivo de la reunión fue la visita que realiza en todos los municipios para invitar a afiliarse a todas las asociaciones civiles, que trabajan en diversos municipios para que su militancia se vuelva a refrendar.

Ciudadanos afiliados en asociaciones. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

"Porque mucha gente no sabe que se tienen que volver a refrendar sino, no van a aparecer en el padrón. Esto ocurrió en el pasado proceso nacional dónde no apareció mucha gente porque no se había refrendado. Lo que queremos saber es con quién contamos porque al final del día lo más malo para un partido es la simulación".

El dirigente estatal expuso ante los asistentes que el partido tiene que convocar a muchos, "sino a la vuelta de la esquina nos van a ganar el Ayuntamiento", advirtió.

Por su parte el Comité Directivo Municipal realizó un proceso de afiliación y registro de militantes.