Jmapam aseguró 1.2 mdp para el pago de aguinaldos en Mocorito, Sinaloa

Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, (Jmapam), tiene asegurada la cantidad de un millón 200 mil pesos, que corresponden al pago de aguinaldos de los 40 trabajadores activos y jubilados con los que cuentan.

Héctor Prado, gerente de la Jmapam, afirmó que se requiere de un millón 200 mil pesos para el pago de aguinaldos de los trabajadores de la Junta y que el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, es quien se ha encargado de este asunto, ahorrando desde inicios de año para no tener complicaciones a la hora de cubrir este concepto. “Este pago sale de Presidencia.”

El gerente de Jmapam dijo que ya tuvo un acercamiento con el presidente, en donde Galindo Castro le comentó que los pagos de la Junta ya estaban resueltos, por lo cual, él desconoce si el recurso sea cien por ciento municipal o si se pidió apoyo a gobierno del estado.

“Lo que sí, es que mes tras mes se ha venido haciendo un fondo para cubrir estos pagos de la Junta. Se ha estado ahorrando durante todo el año.”

Héctor Prado destacó que financieramente la Junta se ha visto afectada, debido a tanta morosidad, y que es por eso que siempre tiene que estar pidiéndole apoyo a Presidencia, y el recurso que ingresa por concepto de pago de servicios de usuarios se va en la operatividad, pago de equipos, reparación de motores y demás.

Agregó que el pago de salarios a empleados sale de Presidencia, ya que es una cantidad importante aproximada a los 850 mil pesos por mes, sin mencionar el pago de CFE, el del Seguro e Infonavit.

Destacó que el pago de energía eléctrica es de aproximadamente 650 mil pesos por mes, mismos que pagan de manera puntual para no tener problemas ni más deudas. Además, comentó que con los proveedores van al día y no quitan fiado, todo lo que se requiere se adquiere de contado.

“Lo que nos ayuda mucho en la economía de la Junta de Agua es que se va al corriente con el pago de la energía eléctrica, que se van 650 mil pesos mensuales, además, también estamos trabajando con los proveedores de manera estratégica para no deberles y tratar de adquirir de contado todo lo que vamos necesitando, y también se compra todo lo necesario cuando alguna bomba se daña. Tratamos de no quitar nada fiado para no generar deudas”, finalizó el gerente de la Jmapam, Héctor Prado.

El alcalde Guillermo Galindo Castro hizo lo propio y al parecer no se tendrá problema para cumplir con este compromiso que se tiene con la Junta de Agua.