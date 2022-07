Jornada del Bienestar suma más aliados para la transformación de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Gracias a los buenos resultados que ha dado la Jornada de Bienestar y a la gran aceptación que ha tenido por parte de la población, cada vez son más las personas que se suman y ponen su granito de arena para la transformación del municipio de Salvador Alvarado, así lo informó el presidente municipal, Armando Camacho Aguilar, quien externó que algunos empresarios donaron cubetas de pintura para mejorar la imagen de las calles en las colonias y comunidades a donde llega este programa.

Camacho Aguilar manifestó que este fin de semana, los servicios públicos que se prestan durante los fines de semana, llegaron a la colonia Militar en donde se hizo una limpieza profunda de las calles pavimentadas, se pintaron guarniciones y se reparó el alumbrado, indicó que con apoyo de la empresa Agroequipos del Valle, se sembrarán 70 árboles en la barda del cuartel y se atendió las principales demandas de los vecinos.

El presidente municipal expresó que una de las principales peticiones que hicieron las familias de la Militar fue solucionar un problema que se tiene con una laguna en una de las calles principales con pavimento cuando llueve, señaló que a través de la Dirección de Obras se hará un estudio a ver qué se puede hacer para tratar de darle una solución.

Armando Camacho comentó una de las solicitudes más frecuentes que hace la población alvaradense es el pavimento y en la colonia Militar no fue la excepción, sin embargo, dijo que no le gusta engañar a la gente y ha sido muy claro al decirles que el Ayuntamiento no cuenta con recursos para ejecutar este tipo de obras, pero aseguró que están haciendo las gestiones correspondientes con el gobierno estatal y federal para concretar algunos proyectos en el municipio.