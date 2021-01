José Alfredo López Castro renuncia al PRI en el municipio de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Esta tarde el político José Alfredo López Castro “Alfredín”, dio a conocer en sus redes sociales mediante un comunicado que renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Mocorito.

“Hoy domingo 31 de enero el PRI anunció que tiene candidato en Mocorito y más allá de percibir alegría o entusiasmo en el ambiente, percibo tristeza y desilusión en la gente y eso me duele, me duele que no hayamos aprendido de las derrotas y de los errores del pasado”, escribió López Castro.

De igual manera, indicó que se va con la frente en alto y tranquilo ya que al partido no le debe nada, sino que le entregó durante muchos años el apoyo incondicional.

No me arrepiento porque todo lo que he hecho ha sido de corazón”.

Dijo sentirse convencido que la política, como todo, es de momentos, tiempo y oportunidades, pues pese a que se registró como precandidato y no quedó, dejó en claro que sus aspiraciones por la presidencia del municipio de Mocorito sigue en pie.

“El 6 de junio no será una elección fácil, pero la gente me ha demostrado que los partidos ya pasaron a segundo término y que lo que hoy importa son las personas, su trayectoria y su hoja de vida”, fueron las palabras que expreso mediante sus redes sociales y que causó una gran noticia para el Pueblo Mágico de Mocorito.