José Luis Giusti asume el consejo directivo de Cruz Roja Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Se dijo comprometido y con el deseo de trabajar a favor de la comunidad aceptando el patronato de la Cruz Roja mexicana con la convicción de rendir los mejores frutos en la administración, sumados en trabajo con el cuerpo de socorristas y el Consejo Administrativo en Guamúchil, Sinaloa.

“El trabajo será a través de todos los sectores productivos con responsabilidad y transparencia, es responsable de aprovechar la salud y la vida diaria que nos brinda nuestro señor, para honrar a la Cruz Roja Mexicana, que es la institución más humanista y trabajaremos para hacer honor a eso”.

Por su parte el presidente Estatal de la Cruz Roja, Carlos Bloch Artola, agradeció que sea José Luis Giusti quién haya levantado la mano y haya formado este grande y fornido consejo.

“Les pido encarecidamente que no se suelten de la mano, es una institución donde cabemos todos pero además de eso es muy importante que trabajaremos de la mano con las autoridades, Cruz Roja es una institución de asistencia privada no con muchos piensan no es una institución de gobierno, sin embargo, perseguimos intereses muy similar que es el de poder ayudar”.

Leer más: Piden el apoyo para los grupos desplazados de la región del Évora

En su participación el alcalde, Armando Camacho Aguilar dijo que se tiene el respaldo del ayuntamiento, y ya desde cabildo se comprometió a trabajar por el bien de esta noble institución.