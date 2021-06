José Luis recorre México caminando en busca de su hijo desaparecido

Guamúchil, Sinaloa.- En busca de su hijo desaparecido, el señor José Luis Espinoza González, ha caminado desde la Paz, Baja California Sur y no parara hasta llegar al zócalo en la Ciudad de México para hablar con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en su paso por Guamúchil.

Este desesperado padre de familia, emprendió su viaje el día 20 de mayo con solo una mochila en su cansada espalda llena de esperanzas de volver a ver a su hijo con vida y que juntos puedan regresar a su hogar.

Por desgracia Jorge Luis Espinoza Rodríguez, desapareció el 19 de noviembre del 2014 en la caseta de la ciudad de Obregón, Sonora, pero antes de que esto sucediera, le envió una fotografía de él a su padre. El joven se encontraba viajando con 15 compañeros, 2 maestros y el chofer del autobús, quienes se dirigían a la ciudad de Tijuana, Baja California con la ilusión de ganarse una beca que le ayudaría a ingresar a la universidad de Harvard, en el país vecino de Estados Unidos.

El señor José Luis, le envió un mensaje a su hijo donde le dice que lo está buscando y que no va a parar hasta encontrarlo.

Afirmó que él salió en busca de su hijo desde La Paz, Baja California Sur, y su destino es el Zócalo de la Ciudad de México para tener acercamiento con los diputados y senadores para que las autoridades correspondientes se enfoquen en trabajar en el tema de los desaparecidos del país, no sólo de su hijo, sino de todos aquellos que se perdieron del fas de tierra sin aviso alguno, no motivó aparente.

Con su meta bien firme mencionó que si no es recibido por Andrés Manuel López Obrador, hará una huelga de hambre en las instalaciones del Zócalo. “O me reciben o me muero de hambre en el Zócalo”, expresó.

Les agradece a las madres de familia que pasan por la misma situación que él por haberlo ayudado en su camino, dijo que en la ciudad de Guasave y aquí en Guamúchil, conoció a personas muy amables que le tendieron la mano y le dieron fuerza para seguir adelante. Señaló que esta lucha es de todos y es por eso que pedirá por sus hijos de igual manera que por el de él.

Pese a que es difícil la situación por la que pasan, afirmó que quieren a sus hijos vivos o muertos, pero los quieren con ellos para poder descansar de esa angustia que los invadía día a día y la cual no pueden sacar de sus mentes.

Algunas madres de hijos desaparecidos, con el corazón en la mano, pedían que se los regresaran, que no querían venganza, no querían nada que no fueran sus hijos, vivos o muertos. “Queremos la oportunidad de volverlos a tener cerca”.

Don José Luis, reconoció qué hay miles de desparecidos en el país, entre los que mencionó a los 43 estudiantes pedidos de Ayotzinapa, Guerrero.

Me ven caminando solo, pero en mi corazón está el nombre de todos ellos”.

Dijo que en su camino se ha encontrado de todo un poco, gente buena y gente mala, gente que le ha ayudado a que su carga sea más ligera, y hay quienes hasta lo han agredido físicamente. Además de eso ha sufrido heridas en sus pies y en la ciudad de Los Mochis se lastimó uno con un clavo, lo cual le ha dificultado aún más su caminata pero en su mente no está el rendirse porque está seguro de qué va lograr su objetivo.

Otro de los motivos que tiene para seguir adelante con esta marcha, es la necesidad de pedirle ayuda al presidente de la República ya que lamentablemente tiene un familiar con cáncer y declaró que a pesar de que lo están tratando en el IMSS de Baja California Sur, deben pagar entre 5 y 10 mil pesos por quimioterapia y debido a que son obreros no cuentan con el recurso necesario para el tratamiento.

