José Manuel “Chenel” Valenzuela va de nuevo por la diputación local en Sinaloa por el PRD

Angostura, Sinaloa.- De manera oficial, José Manuel Valenzuela López “Chenel”, recibió la constancia que lo acredita como candidato a Diputado Local por el Noveno Distrito, a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por la coalición “Va por Sinaloa”.

Una vez más, este actor político que irá en las boletas este 2021, agradeció el respaldo del PRD por apoyarlo a seguir con su carrera política y tener la oportunidad de poder llegar a la diputación para representar a Salvador Alvarado y Angostura, municipios que se han ganado su cariño.

Valenzuela López, comentó que su deseo siempre ha sido servir a la sociedad, por ello es que busca de nueva cuenta ser diputado local.

Recordó que, en el trabajo que ha desempeñado como diputado se ha preocupado por presentar iniciativas enfocadas a la familia, a las mujeres víctimas de violencia, a la niñez, entre otras más.

Por otro lado, Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por la coalición PAN, PRI, PRD, quien fue uno de los invitados especiales, comentó sentirse contento de que José Manuel Valenzuela López, sea el candidato a diputado local, ya que lo que la gente necesita es un representante que escuche y este para servirles.

El candidato a gobernador, mencionó que está a la espera de las instrucciones que emitirá el Instituto Electoral, ya que esta campaña se realizará en tiempos de pandemia.

“Yo tengo salud, no he tenido el contagio de Covid, lo cual me da tranquilidad que no pongo en riesgo a nadie”, manifestó.

Por último, dijo que no ha dejado de salir, de escuchar a la gente, pero siempre ha tenido la precaución y cuidados.