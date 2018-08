Chenel, su viaje a México y posible acercamiento con Morena

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente municipal de Angostura José Manuel Valenzuela López, mencionó que la finalidad del último viaje a la ciudad de México fue para firmar convenios con la finalidad de aterrizar recursos antes que finalice la administración federal y descartó que su viaje fue con la intención de reunirse con personalidades allegadas a Andrés Manuel López Obrador o al partido de Morena para negociar una candidatura por Movimiento de Regeneración Nacional.

"En la anterior visita que hice a la ciudad de México no hubo tiempo de firmar convenio de los proyectos que yo llevaba, estas eran obras y peticiones que la ciudadanía demanda, no alcance pero dejé las peticiones con una persona de mi confianza, ellos estuvieron llevando todo lo que se requería, en memoria para que en su momento lo transcribieran, ahora fui a firmar el convenio, hay que decirlo, no hay nada concreto, pero es una esperanza, es un fondo que existe y que hay muchas posibilidades que esos recursos se puedan liberar antes que termine el gobierno del presidente de la república, tenemos la esperanza y hay que reconocerlo, en Angostura tenemos un gran rezago en vialidades, obras de infraestructura educativa, electrificaciones, carreteras y demás", comentó el presidente municipal.

Fotografía de archivo: EL DEBATE

Dejó claro que son un sin fin de obras que amparan la cantidad de más de 500 millones de pesos, ponderó que solo queda esperar a que llamen y pasen a recoger el monto en caso que sea beneficiado el municipio. José Manuel Valenzuela López mejor conocido como 'Chenel' Valenzuela, reconoció que han sido criticados por la falta de obras.

En relación a su acercamiento con Morena, José Manuel Valenzuela informó; "el día que eso suceda si es que llegara a pasar será público, la vida política no depende a lo que uno quiera, el Chenel nunca sabe lo que viene, no está enamorado del dinero ni aprovecha en donde está, lo mío no lo puedo predecir lo que si se es que permaneceré en la política porque es lo que me canta", comentó.

Si bien dijo compartir ideas con el presidente de la república electo, AMLO, informó que no ha buscado acercamiento alguno, cabe destacar que tampoco cerró la posibilidad.