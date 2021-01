José Manuel ‘‘Chenel’’, va por la presidencia de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.-El diputado local José Manuel ‘‘Chenel’’ Valenzuela, no se descarta para buscar la candidatura a la alcaldía por Salvador Alvarado, así lo expresó sin pensarlo dos veces al ser cuestionado. Comentó que hasta el momento no tiene concretado por cuál partido postularse, sin embargo, recalcó que varios son los que le han abierto las puertas para que sea el abanderado por la presidencia municipal y así poder lograr el triunfó que es lo que se busca.

Añadió que todavía no se ha tomado una decisión debido a que los tiempos electorales aún no llegan por lo que esperará a cuando sea el momento adecuado para decidir y darlo a conocer.

‘‘Yo voy a esperar hasta el último momento de los tiempos de la política y a la vez yo al pueblo de Salvador Alvarado le digo que estoy muy agradecido de todo el apoyo solidario que me han brindado y agradezco también la oportunidad a los partidos que me ofrecen postularme lo cual se agradece’’, citó.

José Manuel ‘‘Chenel’’ Valenzuela, expuso que no importa por cuál partido se decida ya que el primer y único objetivo es poder servir y apoyar a la ciudadanía en general. ‘‘Lo que yo busco y deseo es ser presidente para ayudar a la gente, esa es mi formación y es lo que yo he realizado en todos los puestos de elección que he tenido ya que la prioridad mía es siempre estar en donde pueda apoyar’’, señaló.