Es un orgullo saber que eres útil: José María Valenzuela “El Tigre”

Guamúchil, Sinaloa.- Ojos azules amables, mirada seria pero gentil; da la impresión de ser un hombre de convicciones firmes y aferradas. Detrás de ese hombre se yergue una vida llena de aventuras, algunas tristes y algunas excitantes. José María Valenzuela Mejía forma parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guamúchil. Su apodo, “El Tigre”, no es para menos, pues la vida lo ha trabajado tanto que se ha convertido en uno. “Me dicen así por ser muy inquieto; cuando era más joven subía, trepaba, bajaba, era muy aguerrido. Ahora lo soy diez veces más, por la experiencia que me da la vida”, comenta mientras una leve sonrisa divertida se extiende en su rostro.

José María Valenzuela "El Tigre", elemento de Bomberos Guamúchil / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

"El Tigre" es policía y también es bombero. No hay horario de entrada ni tampoco de salida en este nuevo cargo.

“Yo tenía 15 años cuando entré a Bomberos como voluntario. Mi hermano era voluntario también y yo tenía que hacer el servicio social de la preparatoria. Estando aquí, pude conocer a los amigos de mi hermano de ese tiempo, en 1987. Yo venía de visita y comenzaron a invitarme a ir con ellos; y así empecé, manejando”. El aguerrido elemento ha pasado por todos los niveles de la corporación: maquinista, cabo, bombero, rescatista, fungió como sargento y también como comandante.

“Yo ya era bombero cuando me invitaron a ser policía, en 1997”, dice con toda seguridad, “yo no quería dejar Bomberos, pero me ofrecieron trabajar en mis días de descanso. Si trabajaba 24 horas en Bomberos y descansaba otras 24 horas, aprovechaba esos días para trabajar en la Policía. Trabajaba un día en Bomberos y dos días en la Policía. Así duré 21 años”, menciona sin ningún pesar en su firme hablar, pues asegura que desde el primer día que entró hasta los 30 años que lleva de trayectoria laboral, le encanta su trabajo de bombero; “me gusta hacer lo que hago”.

Cuando se tiene hambre, las letras no entran

Proveniente de una familia muy pobre y humilde, fue criado bajo la tutela de sus abuelos maternos, debido a que su padre no quiso hacerse responsable de él. Con gran sacrificio, su mamá trabajaba para darle lo que podía; su abuelo no paraba ni un día, sostener a su nieto era una motivación apremiante, pero "El Tigre" no se quedaba atrás. “Desde que tenía once años ando trabajando, o trabajaba para comer o iba a la escuela, así que tengo poca escuela. Hasta hace apenas tres años terminé la preparatoria; tengo como proyecto de vida y como un ejemplo para mis hijos, estudiar la licenciatura en Derecho los fines de semana en Mocorito. Aunque no estoy ejerciendo ese trabajo, me interesa esa carrera porque tiene que ver con mi trabajo de policía”.

Sus hijos son su reflejo

Fruto del matrimonio con su esposa, quien también es bombera (menciona que ahí la conoció) nacieron sus cuatro hijos: tres varones y una niña de seis años. “Mis hijos nacieron bajo la tutela de Bomberos, siempre han andado conmigo”. Su hijo mayor, de 20 años, fue a la Academia para Bomberos pero actualmente labora en la Policía Estatal; desde chiquito su padre lo llevaba a la estación, “cuando mi hijo toma días de descanso en su trabajo, se viene para Bomberos, le gusta mucho”, comenta el orgulloso padre.

El segundo hijo cursa la preparatoria y también quiere ser policía; recientemente tuvo un accidente, lo atropelló una moto y estuvo al borde de la muerte pero por el momento se encuentra bien.

Su tercer hijo cursa la secundaria y espera que también incursione en la misma área. A sus 46 años de edad, él asegura tener una vida familiar excelente, pues su familia conoce los riesgos de su empleo y se apoyan mutuamente.

“Me gusta estar con mi familia, convivir, salir a comer. La cuestión es estar juntos todos, que los niños vean que hay buena armonía, que hay buena relación familiar, que no somos una familia desintegrada; de ahí depende que ellos sean iguales en el futuro. Las buenas personas vienen de un buen núcleo familiar, por eso el poco tiempo que estoy con ellos, trato de darles lo mejor, tiempo de calidad”.

¿Bombero o policía?

No puedo decidir entre ninguno de los dos trabajos, los dos los quiero por igual. Son diferentes pero van de la mano. En ambos, el lema es proteger y servir a la comunidad, conlleva mucha proximidad y mucho acercamiento con la gente para que confíe en ti”.

Al preguntarle si la ejecución de sus dos empleos no le resultaba cansada o pesada, una risa genuina aflora en sus labios. “Cuando te gusta hacer algo y lo haces de corazón, el cansancio no lo sientes porque estás motivado, tienes muchas ganas de hacer las cosas. Yo tengo muchas motivaciones personales. Me siento muy satisfecho con la vida, con Dios, con la gente que me ha dado la oportunidad de poder trabajar en los dos lugares. Sí hay momentos en los que el cuerpo te pide descansar, pero cuando te gusta hacer algo, no hay cansancio”, aunque sí aclara que ambos trabajos son muy absorbentes.

Por supuesto que en un trabajo tan peligroso los riesgos no hacen esperar. "Nosotros corremos riesgos, pero somos profesionales en la materia y nos cuidamos. He dejado de lado mucho tiempo con mi familia, tengo poco tiempo pero el que tengo trato de darles calidad. Si no les doy cantidad, les doy calidad de tiempo y de vida. Desafortunadamente, cuando hay un desastre es cuando uno tiene que entrar en acción, uno deja a la familia por venir a ayudar a otra familia que no conoce, ¿quién puede sentir más amor por el prójimo?”. Pocas personas, dirían algunos.

“Yo fui policía de bicicleta en el Centro. Tengo la fortuna de que en cada lugar que yo me paro en el Centro, todos me conocen y son amigos míos. Y eso quedó demostrado cuando se accidentó mi hijo porque no hubo una sola persona que no me hablara a diario ofreciéndome su ayuda, también iban a visitar a mi hijo hasta Culiacán, y eso me congratula. Lo que tú siembras vas a cosechar, y yo lo coseché. Eso me llena de satisfacción y de orgullo, que he cumplido fielmente con la misión de proteger a mi comunidad, y mi comunidad me respondió a mí cuando yo lo necesité. Yo he ayudado a mucha gente y hoy me doy cuenta de que todo lo que sembré durante 21 años, lo coseché con mucho éxito”.

Una experiencia cercana a la muerte

Sus vivencias son muchas, porque cada emergencia es una anécdota diferente. "Una experiencia que marcó mi vida fue en la que estuve a punto de quemarme en un incendio forestal en Las Brisas. Guasave nos pidió ayuda, ellos todavía no llegaban, nosotros nos metimos al maíz y había mucha lumbre, se estaba quemando el maizal. Nos metimos en contra del aire para llegar a donde estaba el fuego, pero la corriente de aire cambió. Cuando quisimos salirnos, se atascó el camión de bomberos y se cayó en el lodo. Ya no hubo tiempo de correr porque nos encerró el fuego. Mis compañeros alcanzaron a salirse porque yo se los había pedido pero yo no quise dejar el camión porque se iba a quemar y era el único que teníamos. Yo me quedé con la esperanza de sacarlo, pero el fuego llegó más rápido de lo que imaginaba y no me quedó opción más que meterme abajo del camión. Afortunadamente, el tanque todavía tenía agua, así que agarré una manguera y desde mi posición en el piso empecé a mojar todo lo que estaba a mi alrededor. Ahí me quedé esperando a que cesara la lumbre; al rato me empezaron a llamar mis compañeros… "¡Tigre, Tigre!", empezaron a buscarme entre el humo. Resultó que todo lo que yo había alcanzado a mojar sirvió de barrera a la lumbre para que no llegara al camión.

Después de eso me dio miedo porque pude haberme quedado por salvar el carro. Y es que un camión de bomberos tiene mucho significado para nosotros, es parte de nosotros, es un compañero, es el complemento de nosotros, y aparte batallamos mucho para conseguirlos porque son muy costosos. Tengo muchas anécdotas, me he quedado atrapado, se nos han cerrado puertas, hemos caído en hoyos y en barrancos, una vez nos volteamos en un camión de bomberos. Son muchas las vivencias pero puedo decir que hemos salido victoriosos. Nos hemos accidentado, pero hasta ahora no ha muerto nadie de nosotros. Cada vez que sientes que tu vida está en riesgo, le agarras más sabor a la vida, valoras más cosas”.

Su lucha contra el cáncer

No lo llaman "El Tigre" solo por diversión, sino porque en su tiempo luchó contra el cáncer de estómago por dos largos y dolorosos años. Su mirada empieza a vislumbrar seriedad y es como si todas las batallas que peleó se reflejaran en su rostro. Su voz adquiere un tono ligeramente triste y cuenta:

“Desde antes yo ya valoraba la vida porque, aunque fue algo muy cruel en mi vida, hace aproximadamente 20 años yo sobreviví al cáncer. Yo peleé contra el cáncer de estómago dos años y le gané. Me operaron como cinco veces, me quitaron parte de mi estómago, me quitaban una cosa, me quitaban otra. Este tipo de vivencias te enseña a valorar las cosas, porque andamos en el mundo pero hay cosas que no conocemos.

Cuando yo sobreviví al cáncer, le agarré más sabor a la vida, a los animales, a los árboles, a todo. A mí me internaban durante 15 o 20 días de cada mes, conectado a una máquina en la ciudad de Obregón, y cada vez que yo salía del hospital me iba a una laguna que había enfrente. Un día yo estaba sentado cerca de la laguna y había un árbol frente a mí, estuve a punto de hacer una locura porque el cáncer te quema la vida, caminas por puro milagro; y un pajarito me dijo que no la hiciera, y luego vi uno y a otros. Hay cosas que tú no ves nunca, que la vida es maravillosa. A cada rato platico con ellos, con los pajaritos que me encuentro en la calle, son como mis hijos. También platico con los árboles, es parte de mi agradecimiento a la vida, a todo. Estoy agradecido con Dios porque no cualquiera sobrevive al cáncer y menos al que yo tuve. Estoy agradecido con Dios porque me dio hijos, mucha gente me decía que por el cáncer no iba a poder tener hijos, porque me quitaron partes de mi hígado”.

El hombre que es hombre tiene sueños todos los días

La vida le ha impulsado a luchar como un tigre y a arrebatar sus sueños. Uno de ellos es superarse cada día más y poder darles mejor calidad de vida a sus hijos, otro es progresar tanto en lo económico como en lo laboral.

“De mi corazón es de donde saco la fuerza para enfrentarme a los riesgos diarios de mi trabajo, la fuerza de voluntad que sale del corazón y de la vida. Y de las ganas que tienes de ayudar a las demás personas. Aquí no es tanto lo que te pagan, porque sólo te alcanza para vivir modestamente, aquí no hay riquezas, te mueve la voluntad de ayudar a las personas, esto es puro corazón. Nosotros somos una familia y esta es una casa. Todos los bomberos del mundo somos una hermandad”, dice con seguridad mientras palmea suavemente la parte delantera del camión verde de bomberos.

Su mensaje para las nuevas generaciones es “que se dediquen a proteger y a servir a su comunidad, es un orgullo muy grande ser del grupo selecto de las personas que podemos ayudar a otras personas en nuestra misma comunidad. Que nos ayuden a seguir ayudando. Es un orgullo muy grande saber que eres alguien útil y que puedes hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguien en un momento de riesgo”.

Y así, como un libro abierto, a palmas extendidas, a la luz del conocimiento, ahora pesa sobre él toda su vida; la conciencia alerta, sus ojos firmes, su sonrisa a base de pruebas y su valentía lista para accionar. La imagen del hombre es la de alguien que había tomado las dificultades de su vida, las piedras que se le presentaron como obstáculos y que las usó como escalones para seguir adelante.