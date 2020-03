Joven guamuchilense dice ser positivo a COVID-19

Guamúchil, Sinaloa.- A través de sus redes sociales, una joven guamuchilense hizo un llamado a los sinaloenses para acatar las medidas de prevención ante la epidemia del Covid-19 (Coronavirus).

Informó acerca de la importancia de mantenerse informados, seguir las medidas preventivas que brinda el sector salud, ya que son fundamentales para evitar de que el Coronavirus se propague en este sector y que pueda provocar un riesgo letal.

Esta mañana la joven por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, explicó que realizó un viaje a Barcelona, España y que a su regreso, tras unas pruebas realizadas, dio positivo al virus. Por tal motivo, se dirigió a la ciudadanía sinaloense para que se tomara con mucha seriedad la crisis de salud por la que se está pasando a nivel mundial, pues como ya nos hemos dado cuenta, muchas personas no han tomado con seriedad esta situación, razón por la cual exhortó a acatar las medidas.

"Soy un caso positivo, me siento bien, no he tenido síntomas graves, sin embargo, estoy hospitalizada y tengo neumonía", fueron las palabras de la joven mientras que se encuentra aislada en un hospital de la ciudad de México.

En la filmación, la joven cuenta que durante todo el vuelo desde Barcelona a la Ciudad de México, se sintió mal, por lo que de inmediato decidió acudir a un hospital para que se le realizara la valoración correspondiente, razón por la cual, tras hacerle la prueba, el resultado salió positivo.