Jóvenes del municipio de Angostura prefieren trabajar que seguir estudiando

Angostura, Sinaloa.- La juventud de hoy en día se interesan más en el trabajo que en el estudio puesto que al iniciar la pandemia se vinieron las clases virtuales y la mayoría buscó un trabajo de medio tiempo donde podían obtener su propio dinero. Un claro ejemplo de ello son los jóvenes del municipio de Angostura quienes les gustó más trabajar que seguir estudiando, quienes por no contar con un título universitario se tiene que ir a laborar al campo, de mecánicos o en algún otro que solo ocupen la secundaria o preparatoria terminada.

Mario López un joven que del municipio de Angostura menciona que tras la pandemia en su hogar se dificultaron las cosas en cuestión económica y el por ayudar en el sustento prefirió abandonar los estudios y dedicarse de tiempo completo afanar. “Sin duda alguna fue la mejor decisión que pude hacer ponerme a trabajar y dejar de lado la escuela al cabo no era muy bueno para el estudio y menos por computadora, ahora ya me impuse a ganar mi propio dinero y ayudar a mi mamá con los gastos de la casa”.

Por otro lado, la joven Luz Aguilar externa que sus padres le suplicaron mucho para que no abandonará su carrera universitaria ya que sería la única herencia que le dejarían y que así tendría una mejor oportunidad de conseguir un buen empleo dónde no anduviera en el sol. “La verdad hice caso omiso a las palabras de mis padres porque no permitiría que siguieran gastando en mis estudios y en una carrera que no me terminaba de convencer, ahorita estoy de empleada en una tienda comercial y me va bien en cuanto salario y prestaciones, espero más adelante no arrepentirme de no haber estudiado ni reprochármelo”.

Leer más: Llega a Angostura el programa de capacitación continua a comerciantes y público en general

Asimismo, Joel Bojórquez por falta de recursos económicos y de los medios que le pedían para estudiar en línea prefirió abandonar su estudio mientras empezaban las clases presenciales y reanudar el ciclo escolar donde se quedó, cuestión que hoy en día la está pensando pues le gustó mucho estar trabajando en el campo porque es muy rápido para laborar y gana mucho dinero. “Le dije a mi mamá que dejaría la prepa por un tiempo porque no tenía la manera de como comprarme una computadora para estudiar mediante línea y que trabajaría en el campo para no quedarme sin hacer nada”, finalizó.