Jubilados de Pemex se manifiestan, exigen servicios médicos en Guamúchil

Sinaloa.- "Fuera la coordinadora por negligencia y omisión, no más muertes", decía una de las pancartas que se exhibían en las instalaciones de Pemex en Guamúchil colocadas por empleados jubilados del organismo, en manifestación de su lucha por ser acreedores de servicios y atención médica.

En espera de la llegada de la supervisora médico del sector Topolobampo, Elba Noemí Acosta Castro, quien se encarga de la cuestión médica de Guamúchil, trabajadores jubilados de Pemex se dieron cita para exigirle la gestión del servicio médico de emergencia que se les había expirado en el pasado mes de diciembre.

Sin embargo, Acosta Castro no llegó a la reunión, lo que aumentó la molestia de los ex empleados.

"Lo único que pedimos nosotros es que se nos brinde aquí en la ciudad la atención médica necesaria, como hospitalización y emergencias", expresó René Belmonte Valdéz, quien dio habló en representación de sus compañeros jubilados.

Desde el mes de diciembre expiró el servicio médico que la empresa tenía para los jubilados, no obstante, desde el 31 de ese mes hasta la fecha no gozan de ese beneficio, ya que al parecer el convenio no fue renovado.

Según las especulaciones, se cree que los hospitales locales no aceptan el convenio con la empresa por los aranceles bajos que se les otorga. Debido a ello, los ex empleados se encuentran desprotegidos ante la falta de aseguranza médica.

Cabe aclarar que supuestamente tienen derecho a ser atendidos en ciudades como Culiacán o Los Mochis, pero cuando se trata de una emergencia, cada minuto cuenta y el traslado no es una opción. Es por ello que piden el cambio de la supervisora médico de la zona, ya que no ha realizado las gestiones ni las contrataciones para que los trabajadores jubilados puedan tener acceso a servicios médicos de calidad de forma local.

"En lo que va del año ya fallecieron dos compañeros por falta de atención médica", recalcó el jubilado.

Por tal motivo, exigen el cumplimiento de las obligaciones que tiene Pemex con los empleados que cumplieron su estancia laboral, donde se estipula el aseguramiento de servicios médicos.

"La supervisora no nos da la atención, se supone que ella tenía que venir hoy y resulta que siempre no, nos da a entender que no les importamos", dijo.

Al no contar con un servicio médico local, los empleados jubilados se encuentran en constante preocupación, pues la mayoría presentan problemas de salud que requiere medicación y tratamiento. En diversas ocasiones, han tenido que pagar esos servicios de su propio bolsillo, en espera de que se les sea reembolsado, sin embargo, eso no sucede.

"Tenemos un compañero que hace un año se compró los medicamentos y todavía no se los han pagado, porque la supervisora no ha hecho la gestión, no nos atiende", señaló Belmonte Valdéz.

El ex empleado destacó que los trabajadores activos presentan la misma situación, pero se encuentran con temor a manifestarse por temor a las consecuencias.