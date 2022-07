Jumapaang Angostura soluciona derrame de aguas negras en Playa Colorada y se lleva gran sorpresa

Angostura, Sinaloa.- Personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) solucionó el problema de derrame de aguas negras en el campo pesquero Playa Colorada y vaya sorpresa la que se llevaron al momento de rehabilitar las líneas de conducción del drenaje.

Arnoldo López Valenzuela, gerente Técnico Comercial de la paramunicipal, confirma que la población estaba molesta y exigía la pronta solución al rebosamiento de las aguas de desecho dado a que corrían por algunas calles ocasionando fuertes molestias y muy malos olores, por lo tal, y antes de que se convirtiera en un serio detalle de salud, acudieron al lugar para hacer todo lo conveniente.

López Valenzuela detalla que no se explicaban el porqué había fallas en el drenaje de Playa Colorada si hacía poco tiempo que se le había dando un intenso mantenimiento y sondeo completo a todas las líneas hasta dejarlas en óptimas condiciones, así que de manera personal estuvo en el campo pesquero y junto con el personal operativo descubrió que desafortunadamente los mismos habitantes son los causantes del problema.

"Atendimos el llamado de Playa Colorada para darle solución al problema de drenaje que nos hicieron saber pero la realidad de las cosas es que nos será muy difícil el poder remediar cada situación cuando la misma gente está empeñada en hacer daño y provocar este tipo de situaciones.

Ahí percibimos la tapadera de un registro, una olla o pozo de visita como se le conoce, del drenaje donde fue removida, la tapa, para dirigir hacia ahí el agua de las lluvias, que al drenaje caiga todo lo que lleve el arrastre.

Además una parte de la orilla de esta tapa fue quebrada e hicieron un canalito para que el agua corriera mejor hacia el registro.

Ahí cayó mucha basura, hojas, vasos, bolsas, entre otros plásticos, costales y demás desechos que están en la calle, caen al drenaje y ocasionan fuertes problemas de taponamientos. Esta tarea será inacabable dado a que la gente no tiene conciencia, no tenemos la cultura de cuidar los servicios públicos que tenemos", resalta el funcionario municipal.

Te recomendamos leer:

El problema en Playa Colorada, donde por cierto 8 de cada 10 hogares no pagan su recibo de agua, ya fue solucionado pero el gerente Técnico Comercial de Jumapaang le pide a la ciudadanía en general no destapar los registros, hacer conciencia y evitar arrojar basura al drenaje, pues la Junta está trabajando con mucho esfuerzo para mejorar los servicios pero si continúan estas malas prácticas lamentablemente no se van a lograr los objetivos trazados por la administración 2021-2024.