Jumapaang batalla para abastecer de agua a comunidades de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Los diferentes problemas no paran en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ya que actualmente está batallando en serio para abastecer del vital líquido a centenares de familias de algunas comunidades dado a la presequía que se le está presentando derivado de la falta de lluvias.

Ricardo Angulo García, gerente de la paramunicipal, explica que los fuertes calores que se han dejado sentir en la región, específicamente en Angostura, han generado un incremento considerable en el consumo de agua por parte de la ciudadanía, sumado esto con las muy pocas lluvias que se han tenido, están provocando el desabasto del vital líquido.

“Desafortunadamente tenemos sistemas como pozos o las mismas plantas potabilizadoras que no nos están alcanzando al 100 por ciento para surtir a tres o cuatro poblados y los que están al final de las líneas de conducción no les llega el agua que desean, además casi no hay presión en las mangueras a como están acostumbrados.

La verdad, es que en la Jumapaang estamos viviendo una etapa de sequía, presequía o escasez de agua, yo no sé cómo se le podría llamar, pero sí le pedimos a la ciudadanía que nos ayude a cuidar el vital líquido, que no se agarre a regar las calles ni a desperdiciarla, que sean conscientes de la situación complicada que se vive, y a las comunidades que sí les llega bien el agua que piensen que hay otras más abajo que también la ocupan”, detalló.