Cumplen con los pagos a sindicalizados de Jumapaang

Guamúchil, Sinaloa.- Cerca de las 14:00 horas del día de hoy, los 58 sindicalizados de Jumapaang que se encontraban en huelga desde las 08:00 horas de este viernes, recibieron el pago pendiente, anunció el secretario general del sindicato Luis Alfonso Castro Inzunza.

Comentó que poco antes de partir a sus casas recibieron la noticia, de que ya les habían depositado el pago al total de trabajadores, "nos cubrieron el total de los pagos de la quincena a todos, a lo mejor consiguieron el recurso porque se decía que no contaban con esa cantidad, pero como nos vieron decididos a todos de que no íbamos a dar marcha atrás con la huelga cumplieron con su responsabilidad", informó Castro Inzunza.

Comentó que Gustavo González Castro, el contador de la Jumapaang fue el encargado de entregar los pagos por medio de depósitos.

Ya era hora

El líder aclaró que el acuerdo era que les pagaran la quincena y ya se arreglaba el asunto, "ahora todo vuelve a la normalidad, sólo exigimos nuestros derechos y ya cumplido el pago volvemos a trabajar, pero aún quedan pendientes los pagos de prestaciones, como quinquenios, vacaciones, apoyos de uniformes, compromiso que hizo el presidente municipal que, durante la próxima semana se nos va a saldar cerca de 250 mil pesos, esperamos que cumpla lo que acordó con el sindicato", dijo el secretario.

Aclaró que la huelga tuvo una causa clara, fue por necesidad "nosotros no queríamos llegar a estos extremos, pero la junta de agua potable nos obliga a hacer esas clases de manifestaciones y yo creo que estamos en lo correcto, porque la gente de ahí vivimos de la quincena y las necesidades ahorita están muy duras, no alcanza el dinero y la mayoría de los compañeros tienen hijos estudiando porque es un desespero grande cuando no tienes el peso para darles a seguir estudiando, además de que nuestro trabajo es muy duro y no estamos para que se nos trate de esa manera", expresó el líder.