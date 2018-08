Comuna y Jumapaang sin maquinaria para reparar drenajes

Angostura, Sinaloa.- Conforme los problemas de drenaje que existen en los campos pesqueros, como es el caso de Playa Colorada, el presidente municipal comentó que están revisando la situación que existe y qué soluciones podría haber.

El alcalde reconoció que están con una gran carencia tanto en la Presidencia Municipal como al interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura.

Lea también: Jumapaang no tiene solución a aguas negras

Tenemos problemas en varias partes y, la verdad, la Junta con la capacidad que tiene de maquinaria no es autosuficiente, no se da abasto. Está trabajando a marchas forzadas, pero no vamos a la par con la demanda, tenemos un colapso en diferentes comunidades” , informó el alcalde.