Junta de Agua de Mocorito tiene una deuda impagable ante Conagua

Mocorito, Sinaloa.- Héctor Prado, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), reconoce que la deuda que tiene la paramunicipal ante la Conagua por derechos de uso del vital líquido es verdaderamente impagable, pues la cuenta asciende a poco más de 100 millones de pesos.

El funcionario detalla que afortunadamente esto no ha afectado la operatividad de la dependencia, dado a que el Ayuntamiento del Pueblo Mágico y el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro siempre les han brindado todo el apoyo requerido, pero esta deuda sí les impide tener acceso a todos los programas destinados a mejorar muchos rubros de la paramunicipal.

Además, afirma que la cuenta se ha incrementado mucho año con año y no es exclusiva de esta administración, pues el grave problema proviene de mucho tiempo atrás y se viene arrastrando porque nadie le ha abonado.

“Consideramos que esta deuda es impagable, porque está en alrededor de los 100 millones, y de manera conjunta con el alcalde Guillermo Galindo nos hemos acercado a la Conagua para hacer las gestiones necesarias y llegar a algún acuerdo o convenio, pero no hemos tenido respuesta”, dijo Héctor Prado.

Agregó que han tenido la intención de abonarle a la cuenta, pero no se ha concretado nada porque no hay convenios de pago, razón por la cual tienen el temor de dar algo y que a lo mejor no se refleje en la deuda.

“Hasta hoy no hemos tenido problemas en la operatividad de la Junta de Agua Potable porque el presidente municipal nos echa mucho la mano para salir adelante, y este problema no es de esta administración, sino que se viene arrastrando desde hace varios periodos atrás, pues nunca pagaron ante la Conagua los derechos de agua y lamentablemente la deuda va para arriba, con los intereses, multas y recargos y todo eso. La situación está complicada, y al no poder pagar todo esto perdimos los derechos ante la Conagua de acceder a programas que traen beneficios en la construcción de muchas obras, así como también en el equipamiento de los pozos abastecedores, entre otras cosas”, resalta Héctor Prado.

