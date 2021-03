Jurisdicción Sanitaria III sigue con acciones en prevención del dengue en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a que se acerca Semana Santa, donde mucha ciudadanía acude a las diferentes playas del municipio de Angostura, la Jurisdicción Sanitaria III, que encabeza Luis Víctor Velazco Zayas, sigue de frente con acciones en prevención a posibles casos de dengue con el firme objetivo de que las incidencias vayan a la baja.

Al respecto, Luis Víctor Velazco Zayas reconoció que todo el año se trabaja bajo acciones de prevención y promoción a la salud en todos los espacios de la Región del Évora.

“Lo que realizamos es la vigilancia con ovitrampas, ver los pacientes sospechosos y acciones domiciliares y de campo, y hasta ahorita vamos bien con el trabajo del tema del dengue, del cual no se ha despuntado y no tenemos un problema de salud pública fuera de lo esperado, gracias a todos los trabajos que se han realizado con el Departamento de Vectores, así como con el apoyo de los tres ayuntamientos haciendo las campañas de descacharrización, que han sido parte fundamental, porque no es solamente la fumigación, sino la eliminación de los criaderos”, señaló.

Para finalizar expuso que la participación de la ciudadanía es fundamental, para que así eviten los criaderos, laven las piletas, se encarguen de tapar los depósitos de agua y se deshagan de todos los cacharros.

