Karina Astorga se corona Señora Belleza Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Yolanda Karina Astorga Inzunza es la ganadora del certamen Señora Belleza Sinaloa, llevado a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California.

La guapa Yolanda Karina Astorga es nacida en el campo pesquero Costa Azul, Angostura, radica en Tijuana desde hace siete años, es madre de un pequeño niño, y muy contenta representará al estado de Sinaloa en el concurso Señora Belleza México, el cual se llevará a cabo en el estado de Chiapas del 20 al 28 de julio.

La belleza Sinaloa comentó que se prepara arduamente para hacer un gran papel en el Nacional en Chiapas. “La preparación que llevo es acudiendo a talleres importantes sobre el tema de la mujer, mi preparación va más allá de la física, sino más mental, pero a su vez me capacito en clases de pasarela, oratoria e historia. Yolanda Karina compartió que el diseñador de sus vestidos es de Angostura; “estoy en contacto con mi diseñador Carlos Obeso, quien es el encargado de diseñar, confeccionar mi vestido de noche y mi traje típico, el cual será con la temática de El Día del Marino para el Nacional en Chiapas”.

Karina participará en el concurso Señora Belleza México, el cual se llevará a cabo en el estado de Chiapas. / Fotografía: Cortesía

La guapa Yolanda Karina Astorga recalcó que su corona se la dedica principalmente a ella misma, ya que en un momento se miró a su alrededor totalmente sola, sintiéndose negativa ante la idea de poder llegar a lograr uno de sus sueños; “esta corona es dedicada a la mujer interior, el obtener esta corona más que nada para mí es uno de mis más grandes sueños, el tener esta corona y poder representar a mi estado me llena de orgullo y satisfacción, me da plenitud y mucha felicidad.

Un conmovedor mensaje comparte Yolanda Karina para todas las mujeres. “Quiero que todas entendamos algo, que todas vivamos y disfrutemos la vida. Vivimos como si nunca fuéramos a morir, y morimos como si nunca hubiésemos vivido. No puedo explicar en cuántas mujeres, espejos, tuve que verme reflejada para entender y soñar. No te derrumbes, mujer, sueña y vive. No importa la edad que tengas, solo es un número. En cambio, tus sueños importan y cumplirlos importa más. Lucha por lo que crees. Y te puedes cansar, pero no desistas. ¡Atrévete y vive!”.