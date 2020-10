Kathia Marlén Santillanes la jovencita alvaradense que es promesa en la literatura

Guamúchil, Sinaloa.- Un sueño que había estado cultivando desde la infancia se hizo realidad el pasado 15 de octubre. Es la primera joven escritora de su edad que ha publicado la primera parte de una saga romántica. Es la guamuchilense Kathia Marlén Santillanes Navarro, de 19 años de edad.

¿Cómo nació el interés por escribir?

Escribo desde que era una niña, pensando en historias y escribiéndolas en una libreta. Leo desde que tenía 6 o 7 años. Fui aventurándome en muchos más géneros, pasé por el romance, el terror, el misterio, la aventura, hasta que conocí la poesía y a Pablo Neruda, de mis mayores inspiraciones.

¿A qué edad publicaste tus escritos?

Siempre fue algo muy personal, pero fue como a los 15 años que decidí empezar a mostrárselo a los demás y una de los formas fue a través de plataformas digitales, donde publicaba mis escritos y la gente me comentaba, y me empezaron a leer de muchos países.

¿Qué sientes el ser una de las pocas escritoras que ha dado Guamúchil?

Tengo 19 años y se me hace que la vida es muy corta como para esperar a que los sueños lleguen, hay que luchar por los sueños. No estamos para quedarnos con las ganas.

Me siento muy orgullosa de mí misma, porque es parte de una lucha que requiere un esfuerzo constante.

Háblanos de tu primer libro, La Debilidad de un Caballero

Es un libro recién salidito, salió a la venta el 15 de octubre de este año. Estuve trabajando durante dos años en esta obra romántica que está ambientada en el año de 1862 en Londres. Me basé en esta época porque el amor de los tiempos modernos está dejando caer de una forma muy abrupta. Pienso que estamos perdiendo el romanticismo, nos hemos olvidado de las cartas de amor, de los besos robados, de las citas. Quería revivir ese amor del bueno, de eso se trata La Debilidad de un Caballero.

¿Cuál es el mensaje a los jóvenes?

Que los libros abren un mundo totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Lo que nos hace falta en Guamúchil es leer, es esforzarnos y luchar. Sea cual sea el sueño o lo que quieras lograr o la meta que quieras alcanzar, espero que puedas lograrlo.