La CTM se mantiene en pie de lucha a pesar de contingencia

Guamúchil, Sinaloa.- Este primero de mayo, Día del Trabajo, es el único día que se festeja a los trabajadores y se realizan marchas y manifestaciones pacíficas, lo cual cambió esta ocasión debido a la contingencia por Covid-19, lo cual ya pasó en alguna ocasión cuando se propagó la enfermedad de la influenza y también se suspendió el desfile, pero no fue una situación tan fuerte como ahora, pues no se cerraron tantas empresas y no hubo tanto desempleo, “los empleos informales siguieron, ahora no, ahora llegamos a un primero de mayo muy desalentador para toda la clase trabajadora, principalmente para los que tienen empleos informales que no cuentan con un contrato colectivo de trabajo que les ampare todas sus prestaciones, sus salarios”, comenta el líder de la CTM, Florencio Villa Gallardo.

Villa Gallardo señala que cuentan con 40 y tantos sindicatos, entre los que existen formales e informales, y manda el mensaje a los trabajadores de que la lucha del primero de mayo, en la que participaron obreros de Chicago, Río Blanco, Cananea y Veracruz, no fue en vano, ya que antes de esa lucha no se tenía la semana de 40 horas, ni el pago de séptimo día, “no teníamos las prestaciones como el Seguro Social, el Infonavita, el Infonacot, no contábamos con un contrato colectivo de trabajo, no estábamos nosotros amparados con el derecho a huelga, todo eso se logró en base a la lucha que hicieron esos mártires y que son a los que les rendimos tributo el primero de mayo”.

El líder cetemista asegura que la lucha no ha sido en vano y ésta sigue adelante aunque este primero de mayo no se haya llevado a cabo el evento por la contingencia del Covid-19 y acatando las recomendaciones federales, estatales y municipales y de la Secretaría de Salud, también acataron las órdenes del dirigente nacional, el senador Carlos Aceves del Olmo, “quien nos mandó un comunicado y nos dice que todo acto, todo evento, se suspende hasta que se termine esta contingencia, que sigamos conservando nuestra distancia, que sigamos quedándonos en casa para protegernos nosotros y nuestras familias y eso es lo que estamos haciendo con mucha responsabilidad”.