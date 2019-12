La Casona pasa del olvido a escenario de película

Angostura, Sinaloa.- Hoy fue un día histórico en el municipio de Angostura gracias a la filmación de la película Destino 111, que convirtió la olvidada casona de la comunidad La Esperanza en un digno set de cine.

Desde temprana hora una gran cantidad de angosturenses de diferentes partes se dieron cita para ser testigos de la grabación, incluso muchos de ellos fueron tomandos en cuenta como extras.

El actor angosturense Osbaldo Llanes González. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Cabe resaltar que el actor principal es el joven Osbaldo Llanes González, mejor conocido en el séptimo arte como Santiago Trotamundos, quien por cierto es originario de La Esperanza y es la primera ocasión en su carrera que hace un filme en la región del Évora, ya que terminando la grabación en Angostura, la producción de Destino 111 continuará su trabajo en Mocorito y por último en Guamúchil, dado a que el objetivo principal de la película es dar a conocer a nivel internacional las bellezas que se tienen en estos municipios.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, quien le dio un emotivo recibimiento al elenco artístico así como también a los invitados, especialmente a los indigenas yoreme-mayo de Ocoroni, se dijo estar muy emocionada y contenta por las cosas históricas que está logrando su administración, pues Angostura ya extendió sus alas hacia el progreso y esta película le dará una proyección mundial.

"Esto es para mí una señal de que estamos haciendo las cosas bien, ya que cuando las cosas se proyectan desde tu mente y corazón de lo que quieres generar en el municipio, sin duda alguna se atraen y se consiguen, yo creo mucho en eso.

Mucho colorido durante la filmación. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Mucha gente de Angostura así como los que viven fuera, están sintiendo esa parte que queremos proyectar y prueba de ello es Osvaldo, que es de La Esperanza, que no está viviendo aquí pero siente al igual que yo, que al municipio se le debe de dar proyección y hoy que se le da la oportunidad de ser parte de esta película, él decidió que una de las escenas fuera en su tierra natal.

Después de esta película queremos sacarle mucho fruto a las cosas bellas que tenemos, seguir proyectando al municipio y generar lo que queremos, llegar a llamar la atención de los turistas locales, estatales, nacionales y, porqué no, internacionales.

La película Destino 111 va hacer que nos conozcamos aún más y que los inversionistas se animen a poner los ojos en Angostura", comenta la alcaldesa.

La cultura sinaloense es el punto principal de la película Destino 111. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por su parte, el actor Osbaldo Llanes González expresó que muchos objetivos en la vida se logran uniendo fuerzas y talento, y siempre lleva en su corazón al municipio de Angostura.

"Lo que más me encanta de esta película es que venimos a resaltar la belleza de México, pues aquí el protagonista no somos nosotros si no el país, sus maravillosos lugares, los yoremes, todas estas personas que muchas veces no se ven", detalló el actor.

A propósito, Llanes González resaltó que ya están cansados de un cine donde se derrama sangre en sus escenas, es por ello que hoy están poniendo otro granito de arena, algo positivo, bonito y con nuevas imágenes.

La comunidad indígena Yoreme-Mayo tendrá su participación. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena en el Ayuntamiento de Angostura, manifiesta que la comunidad yoreme-mayo está muy emocionada y motivada, pues sus indígenas son tomados en cuenta en esta película y esto es algo histórico, ya que se están reconociendo las tradiciones que se tienen.

Además explicó que gracias a este filme, con Destino 111 se abrirán muchas fronteras y serán conocidos en la República Mexicana y la Unión Americana, para que se sepa la tradición que se tiene y la cultura yoreme-mayo, sus danzas, usos y costumbres.