‘La Chapa’ pide ayuda tras perderlo todo en incendio de su casa en Guamúchil

Sinaloa.- Fue cuestión de un abrir y cerrar de ojos para que el patrimonio de Flérida Minerva Cuevas López, mejor conocida como ‘La Chapa’, prácticamente desapareciera bajo el voraz fuego de un incendio ocasionado, según se dijo, por una quema de basura.

Ropa, muebles y la vivienda en sí quedaron reducidos a cenizas en cuestión de minutos, por lo que ahora pide el apoyo de la ciudadanía para contar de nuevo con lo más básico al menos para poder vivir.

Originaria de Mocorito, ‘La Chapa’ tiene más de 40 años viviendo en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, donde ha vivido en diferentes colonias, como en la Primero de Mayo, Insurgentes y la Sección Ferrocarrilera, siendo ésta última donde llegó hace más de 20 años y ella misma se encargó de adaptar la vivienda que tenía para vivir con su familia. Cabe mencionar que ‘La Chapa’ es madre de 22 hijos, de los cuales le sobreviven 20.

La tarde de ayer, en el momento en que ocurrió el incendio, menciona que ella se encontraba en San Pedro y su esposo estaba acostado, no se dio cuenta de lo que pasaba, mientras que uno de sus hijos que vive en su casa, logró salir en cuanto vio el intenso fuego, “cuando llegué estaban todos los plebes de Protección Civil, estaban los bomberos y yo les hablaba y les hablaba y me decían que no se veía nada, pues era en la noche, qué iban a ver, y ahorita en la mañana, yo creo que él durmió aquí, y en la noche no me podía dormir”.

Con sus ojos llorosos, cuenta cómo el incidente de ayer fue algo desesperante para ella, pues se decía que había una persona al interior de la vivienda y ella pensó en su hijo, por lo que al llegar quería a toda costa que la dejaran ingresar, pues también su nieto le decía que sacara a su papá, pero afortunadamente él no estaba ya en el domicilio.

El incendio arrasó prácticamente con todo y ahora ‘La Chapa’ busca el apoyo de la gente para que le den ropa, busca también una estufa y un cilindro de gas, mientras tanto, la alcaldesa sustituta, Pier Angely Camacho de Ortiz, se presentó en el domicilio y le externó su apoyo para salir de esto, incluso también hubo la promesa de apoyarla para la construcción de una casita. Por otra parte, pide que a la presunta responsable de haberle prendido fuego a la vivienda se le aplique la sanción correspondiente.

Cabe recordar que la tarde de ayer se vivió una intensa movilización debido a este incendio, el cual fue atendido por personal de Protección Civil, elementos de Bomberos y agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y por el que la circulación por la calle de acceso a San Pedro se vio interrumpida durante un rato mientras era controlado el fuego.