La Historia del cine en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Quizá nadie recuerda la experiencia cinematográfica trashumante del profesor Hermann Stark, que a finales del mes de abril de 1908 fue a experimentar a Mocorito. Según las notas periodísticas que dan cuenta de su llegada a Sinaloa, hablan de su compañía en términos elogiosos diciendo de ella que había hecho furor en los Estados Unidos. El novedoso programa de Hermann se anunciaba por primera vez, vistas a colores y de larga duración.

Dentro de las tandas cinematográficas figuraban títulos como: El pescador de perlas, El grumete, Ali baba y 40 ladrones, La cieguita, La pasión de Cristo y Corrida de toros en Sevilla.

Don José Ramón Velázquez asocia sus recuerdos de los primeros empresarios del cine en Mocorito al año de 1924, cuando en el portal del hotel Inzunza se exhibió la que se considera que fue la primera película, El misterio de los trece, recuerda que era por episodios y sin sonido.

De origen griego era señor Pulos, quien era muy simpático, alto, güero; empresario, muy conocido por afanoso interés en fundar cines de diferentes partes de Sinaloa o de llevarlo con regularidad a través de sus carpas ambulantes.

Lamentablemente el cine que estableció en Mocorito fue destruido por el mismo público. Los hechos sucedieron de la siguiente manera, según lo cuenta don José Ramón Velázquez: había llegado una película llamada El pulpo humano a la que Chali dio inmediata difusión. En la distribuidora con sede en Mazatlán, desde donde se enviaban las películas por ferrocarril, estalló una huelga.

A don Guillermo se le notificó del asunto recomendándole no regresar la película por el peligro de que se perdiera.

En estas circunstancias, El pulpo humano fue exhibida alrededor de cinco veces, al último hasta con rebaja de precio. Dedicarse al cine en esa época no era un gran negocio, pero daba para vivir bien, satisfacer las necesidades de una familia de clase media, siempre y cuando se administrara con eficacia. Don Cándido rememora esos momentos y expresa: “El negocio del cine es muy bonito, es muy honesto y lo mas importante es que aquí no hay créditos, en el cine no fías; entras y pagas, ves la película y queda pagado todo. Entre más grande la ciudad, más grande el cine”.