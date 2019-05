La Presidencia Municipal necesita de mejoras

Angostura, Sinaloa.- Ante la propuesta hecha en sesión de Cabildo por el síndico procurador Arturo Ávila Atondo, sobre impermeabilizar el techo de la Presidencia Municipal porque en temporada de lluvias presenta muchas goteras, la alcaldesa afirma que al edificio no solamente le hace falta eso, sino que tiene muchas cosas qué mejorarle.

Aglaeé Montoya Martínez detalla que está por aprobarse el presupuesto destinado para ello, y a través de la Comisión de Obras Públicas, que preside el regidor José Luis Beltrán Astorga, se está analizando qué otras acciones se pudieran hacer, ya que es uno de los proyectos importantes que se deben de llevar a cabo a la brevedad posible.

“Es muy importante también proporcionarle la seguridad a los trabajadores del Ayuntamiento y sobre todo cuidar el equipo de oficina que tenemos, que no se eche a perder por el agua. No me ha tocado alguna lluvia aquí en el edificio pero me comentan que el problema sí es fuerte, pero también hemos visto que hay carencias en la infraestructura.

Se ve un edificio muy bonito, pero se le tiene que dar una ‘manita de gato’, más a la parte de la especie de domo que tiene, donde hay partes ya desprendidas y que podrían ser un peligro para los empleados y la ciudadanía si se llega a caer de lo dañado”, afirma la alcaldesa.