La Profepa y la Semarnat en busca de regularizar granjas

Angostura, Sinaloa.- Un promedio de 415 granjas camaroneras en el estado de Sinaloa se han adherido al programa que maneja la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. La finalidad de estas acciones es poder obtener los permisos correspondientes para su operación y evitar de esta manera sanciones y, en su caso, la clausura de estas granjas.



Tan solo en el municipio de Angostura existen un promedio de 62 granjas camaroneras, de éstas la mayoría se han instalado en los últimos 10 años o, en su defecto, se han modificado.

Cabe mencionar que para la construcción de una granja camaronera o cualquier especie de producción, como mojarras, se debe contar con una serie de permisos tanto municipales, estatales y federales, de lo contrario no procede su construcción.

El delegado federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Sinaloa, Jesús Tesemi Avendaño Guerrero, explicó: “Hay un programa que se instaló desde el 2015 en donde estamos trabajando y llevando de la mano a los granjeros y regularizar su situación. Hemos tenido buenos frutos y se han adherido a nosotros (Profepa) más de 415 granjas. En Angostura se han dado muchos permisos de la Semarnat, pero también hemos detectado a quienes han querido ampliarse sin tener estos documentos, en donde hemos actuado en contra de los dueños”, explicó.

El funcionario federal mencionó que es necesario que los dueños de cada una de las granjas estén conscientes de lo que implica hacer una expansión en su terreno, por ende, lo mejor es no hacerlo solo porque creen que no pasará nada.

“Nosotros estamos atendiendo casi todo a través de denuncias populares o denuncias ciudadanas, en ocasiones nos llaman ambientalistas, ciudadanos o la misma autoridad local, quien nos reporta o avisa que se está haciendo una construcción de manera irregular.

Nosotros hacemos visitas a estas zonas, claro es que llegamos sin avisar, déjame decir que en Angostura hemos ido y algunas de las granjas cuentan con toda la documentación, pero de igual manera hemos llegado y no tienen ningún documento.

Para quienes no cuentan con los documentos se les inicia un proceso administrativo, se les sanciona, se les aplica una multa económica y se les dicta medidas correctivas que deberán cumplir ante la Semarnat una evaluación de impacto ambiental para obtener el permiso.”

Estos, entre muchos otros permisos, son necesarios a la hora de construir, remodelar o ampliar una granja, mismos que entrega tanto la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) como la misma Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El delegado federal Jesús Tesemi Avendaño Guerrero dejó claro que los recorridos y visitas a las granjas camaroneras, así como de otras especies, se realizan durante todo el año, y nadie sabe cuál será la granja visitada por el personal de la Profepa. Por lo antes mencionado y como una manera de evitar tener que sancionarlos, se les recomienda tener todos los documentos en regla con la Semarnat y la Profepa.