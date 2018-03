La Reforma Educativa es a largo plazo

Guamúchil, Sinaloa.- Sin duda alguna la llegada de la Reforma Educativa ha sido un dolor de cabeza para muchos docentes y líderes de la educación, ya que ha venido a implementar nuevos lineamientos para fortalecer las formas de educar, así como un sistema de evaluación de los maestros y la autogestión de las escuelas.

Fue en febrero de 2013 cuando se declaró constitucional por el Poder Legislativo Federal. Respecto al tema, el jefe de Servicios Regionales del Évora, Lizandro Sillas López, dice que es necesario la plantilla de docentes y quienes estén dentro de las actividades de la educación conozcan a detalle tal documento.



De acuerdo a Lizandro Sillas, menciona la Reforma Educativa es un proceso que requiere de tiempo para su funcionalidad.

Lo que nosotros queremos es que se noten claramente y de manera rápida el comportamiento de la Reforma Educativa y todo lo que tenga qué ver con el desempeño de los alumnos, ya que con esto estaremos obteniendo resultados.

A su vez detalló que vienen modificaciones muy importantes, las cuales harán sean muy notorios los resultados a diferencia de otros años. Se precisó que es muy difícil que se note de un día para otro el gran beneficio que tiene el documento; “lo que importa es cómo va a ir cambiando la forma de trabajar entre alumnos y maestros, lo cual se prevé los resultados sean visibles a largo plazo”. También se argumentó.

Tenemos que empezar a aplicarla, y a su vez en la socialización el maestro debe de poner interés en el tema, conocer la Reforma y, en dado caso, poder hacer los ajustes que sean necesarios.

En seguimiento al tema, Lizandro Sillas dijo algunos docentes no conocían en su totalidad el contenido del documento, lo que ha ocasionado se hagan comentarios erróneos respecto al tema. También mencionó que de un inicio se dijo que la Reforma era laboral; “el documento sí incluye el tema laboral porque es parte de la formación, por ello es muy importante no se hagan críticas al tema, sino que lleva sustento”.



Por su parte, el experto en leyes, Luis Roberto Sánchez, expresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, precisó: “La verdad, las reformas constitucionales que el Legislativo ha puesto sobre la mesa han sido de gran utilidad, los resultados no los vemos porque seguramente no son a corto plazo, estoy seguro las reformas, como la Educativa, la Fiscal y Anticorrupción, e incluso la Energética, están proyectadas a largo plazo”.



Uno de los cinco grandes acuerdos dentro de la Reforma Educativa es la creación de una sociedad de derechos y libertades, la cual a su vez contiene un acuerdo por la educación de calidad y con equidad, misma que será impulsada mediante la presentación de una reforma legal en materia educativa con tres objetivos, como: Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones. Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior, y recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional.