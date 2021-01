La Región del Évora recibe el Año Nuevo 2021 sin disparos

Guamúchil, Sinaloa.- Un fin de año tranquilo sin incidencias mayores ni pérdidas humanas que lamentar fue el que transcurrió en la Región del Évora, tras los festejos para recibir el año 2021, así lo confirmaron los directores de Seguridad Pública, quienes expresaron que fue gracias a la concientización de la ciudadanía y los operativos implementados que tiene como objetivo salvaguardar la integridad física.

En este contexto se informó que afortunadamente no se tuvo registro de balaceras que pusieran en riesgo la integridad de las personas, ante ello Juan Carlos Barraza Morales, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, manifestó que en el municipio que únicamente se tuvo registro de 4 hechos que dejó personas heridas y daños materiales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En la información se da a conocer que el día 31 se tuvo un accidente de tránsito así como también otros 3 más, el día primero dentro de ellos siendo los más fuertes en el que se destaca el ingreso de una persona del sexo masculino al Hospital General de Guamúchil por herida de bala en el cuello persona, que se presume que venía del mundo de Badiraguato, hecho que sucedió ayer, así como también un percance que dejó gravemente a dos personas heridas luego de que dos vehículos se impactaran fuertemente de frente por el tramo carretero de la comunidad La Escalera a Lagunitas, ocasionando que los tripulantes fueran trasladados rápidamente a un nosocomio para su atención médica ya que se informó que las heridas implicaban fracturas.

Añadió que no se tuvo ninguna persona remitida a barandillas por algún delito cometido. Barraza Morales, externó un llamado a toda la ciudadanía alvaradense a continuar con las medidas de responsabilidad.

En cuanto al municipio costero el director Sergio Lagunes Inclán, de igual manera externó que no se tuvo registro de balaceras y la llegada del nuevo año 2021 fue con saldo blanco ya que no se presentó accidentes graves. Comentó que en cuanto al día 31 y 1 no se tuvo accidentes más sin embargo si reportes de violencia familiar en el que se tuvo que ayudar a trasladar a las personas a un centro en donde se les brinde mayor atención.

El comandante destacó que el día primero se pudo apreciar mucho más movimiento de la ciudadanía en la noche. “Mi agradecimiento para la ciudadanía del municipio de Angostura, la verdad que estamos muy agradecidos con ellos porque hicieron conciencia y esto nos permitió evitar accidentes”, señaló.

No obstante, el Pueblo Mágico de Mocorito, afortunadamente también trascurrió con tranquilidad mismo en dónde acataron las indicaciones, dejando como resultado un saldo blanco sin incidencias ni reportes de disparo al aire ni contratiempos.

“Que no se le olvide a la ciudadanía que estamos a la orden y todo reporte se debe hacer al 911 para brindar una atención que se requiera de manera inmediata”, finalizó.