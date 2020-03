La Urbana, la primera en brindar educación

Guamúchil, Sinaloa.- Con motivo del aniversario que ya se acerca de la escuela primaria Samuel M. Gil, mejor conocida como La Urbana, es importante conocer cómo surge y cómo era el ambiente escolar de aquella época.

A principios de 1920 fue construida cerca del centro, en lo que fuera en ese entonces la sindicatura de Guamúchil. De acuerdo a las investigaciones y memorias del cronista de la ciudad, Carlos Francisco Tavizón López, la escuela surge como “elemental”. Y por un tiempo su espacio sirvió de apoyo a la enseñanza secundaria. Sería hasta el año de 1933 cuando adquirió el rango de escuela superior para brindar los seis grados de primaria.

“En ese tiempo en Guamúchil la sociedad era más igualitaria y en la escuela no había distinción de clases, como sí se presentaba en municipios como Mocorito. Los ricos de ese entonces eran de nuevo hervor, no de larga tradición. El ambiente escolar que se vivía era un plantel con muchos alumnos, donde había un patio en el centro para realizar actividades deportivas. No existían las llamadas tienditas porque en ese tiempo no existía la comida chatarra. Lo que se consumía en el recreo o a la salida de la jornada escolar eran alimentos sanos como taquitos y gastronomía local”.

El cronista destaca que en esa época la autoridad y el respeto eran notorios, tanto de parte de los alumnos hacia sus profesores como de las autoridades educativas para con los estudiantes. Recuerda algunas de las figuras destacadas en la década de los 60, los maestros Rafael Castro y Porfirio López. Reconocidos por el respeto y la disciplina que mantenían en las aulas.

En esa escuela, el niño Tavizón López aprendió a convivir con todo tipo de clases sociales y no se percibía un ambiente de división o favoritismo a causa del origen. “Eso se lo agradezco a los maestros y maestras, que nos enseñaron a convivir con todo tipo de grupos de la sociedad”.

Resalta que en ese tiempo no estaba marcado lo que se conoce hoy como bullying, sino que era simplemente la carrilla cotidiana. Respecto a cómo era el modelo educativo que se impartía, el cronista lo calificó como muy bueno constante.

“Siempre se ha caracteriza como una buena escuela. Me tocaron buenos maestros. Nos enseñaban una visión actual de la sociedad y del mundo entero, ahí aprendí a amar la historia”, recuerda.

Debido a que había gran demanda se ofrecían clases por la mañana y por la tarde. “Había muchos alumnos y mucha disciplina. A pesar de que era un plantel muy socorrido con gran afluencia no perdía su calidad”.

Hablar de la escuela urbana es recordar aquel Guamúchil en desarrollo, apacible. En sus aulas se forjaron generaciones de alumnos destacados. Muchos se convirtieron en forjadores del municipio y en los líderes que contribuyeron al desarrollo de lo que hoy es Salvador Alvarado.