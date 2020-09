La alcaldesa de Angostura Aglaeé Montoya se dice lista para las elecciones del 2021

Angostura, Sinaloa.- Ante los fuertes rumores que ya se empiezan a correr en Angostura, donde supuestamente Aglaeé Montoya Martínez es la carta más fuerte que hasta el momento tiene el PRI para la alcaldía en el proceso electoral del 2021, la actual mandataria del municipio dijo estar lista y preparada para lo que se venga, pero, claro, en su momento su partido decidirá cuál es la mejor opción para la candidatura.

Montoya Martínez afirma que se ha preparado en todos los sentidos y de la manera más profesional posible, y sí le gustaría volver a tener la oportunidad de darle continuidad a todos los proyectos que van a la mitad, incluso, algunos no han iniciado, ya que son cosas muy importantes y detonantes para el desarrollo de Angostura.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Esto no es un tema de poder, dado a que el poder poco me interesa, sino el estar en ese lugar de la presidencia para hacer uso de las herramientas que el municipio tiene para seguir avanzando.

En estos momentos no soy quién para decir si voy a ser la candidata para la reelección, pero lo que sí sé es que día con día me preparo para ser una de las mejores alternativas de mi partido y estar lista para lo que me necesite. Desde donde esté voy a seguir apoyando al municipio, y si no tengo una silla dentro del gobierno, pues desde la casa, con mi familia, lo voy a hacer, para que se continúe lo que en esta administración se está sembrando.

Vamos por muy buen camino, sentando las bases del desarrollo y la explotación turística, y sería muy lamentable que llegara un gobernante y echara por la borda lo mucho que nosotros hemos hecho y logrado.

Quienes están al frente de todas las cuestiones políticas en los partidos tendrán que valorar muy bien las encuestas y el cómo estamos en el ambiente de la ciudadanía, si somos redituables, rentables o no.

Es momento de que la sociedad se vuelva más inteligente, que evalúe las cartas que vaya a tener en sus manos, que vea la rentabilidad que tiene cada uno, y Aglaeé, qué les he cumplido, qué no y cómo vamos en el municipio, pues creo que eso sería el mejor termómetro si somos buena opción”, manifiesta la alcaldesa de Angostura.