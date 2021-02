La alvaradense Verónica busca para que sus hijos no sufran como ella

Guamúchil, Sinaloa.- Para Verónica Castro Valenzuela, una mujer de 34 años de edad que padece de ataxia cerebolosa aguda, no ha sido nada fácil sobrellevar su enfermedad, pues fue diagnosticada con esta anomalía desde el día de su nacimiento en Guamúchil y quien muy afligida da a conocer su historia al recordar todo lo que ha vivido y por lo que ha tenido que pasar a causa de su padecimiento.

Sentir las miradas penetrantes de la gente que la observa en su manera de caminar, el rechazo, no poder hacer las cosas como las demás personas, son algunas de las muchas cosas por las que ha pasado y siente que su vida se ha tornado aún más difícil pues hace aproximadamente un año quedó viuda y ahora tiene que buscar la manera de sacar adelante a sus dos hijos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Entre dificultades ha demostrado que nada es imposible, pues a causa de su discapacidad asiste a una escuela especial (Cáritas) donde recibe terapias para fortalecer sus piernas y brazos, así como ayuda psicológica y otras más.

Su enfermedad afecta principalmente la coordinación muscular y esto hace que los músculos de las piernas y brazos sufran un deterioro.

“Cuando camino mucho o hago mucho negocio en casa mis piernas me duelen mucho y siento que se me acaba la fuerza, también al cargar algo pesado me duelen mis brazos, a veces siento que me voy a caer pero gracias a Dios nunca ha pasado”, comentó.

Entre llanto expresó que otra de las cuestiones que le afecta mucho es el no tener un hogar propio qué brindarles a sus pequeños hijos y sentir que anda rodando de aquí para allá. “Es muy feo andar rodando por todas partes y siento que eso le afecta mucho a mis hijos, el no tener su propia casa y escuchar que nos están corriendo a cada rato”, expresó.

Leer más: Llaman a la población de la Región del Évora a no automedicarse por el Covid-19

Como toda buena madre lo que más le preocupa es el bienestar de sus dos vástagos, quien siente un hueco en el estómago escuchar a los niños pedirle dinero para comprar algo y decirles que no por no tenerlo, pues para obtener recursos económicos realiza rifas y en ocasiones limpia casas para así comprar lo indispensable para la escuela de sus menores.